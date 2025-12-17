Exfuncionario de reconocida universidad era la mente detrás de una red que traficó restos humanos

La justicia de Estados Unidos condenó a un exfuncionario de la Universidad de Harvard por el tráfico de restos humanos.

El protagonista de esta macabra historia es Cedric Lodge. Las investigaciones arrojaron que desde 2018 y hasta antes de que empezara la pandemia (marzo de 2020), vendió las partes que estaban almacenadas en la morgue de la Facultad de Medicina de Harvard, Boston.

Aprovechó su cargo como director de la morgue

Se registraron ventas de cerebros, piel, manos, rostros y cabezas hacia Salem, Massachusetts, Nuevo Hampshire y Pensilvania. Lo arrestaron el 14 de junio de 2023.

¿Cómo logró esto sin ser detectado? Resulta que era el gerente de la morgue, por lo cual tenía acceso ilimitado a la información. Los órganos habían sido donados después de ser sometidos a labores científicas.

Logde se aprovechó de su cargo para tomarlos sin permiso antes de que los desecharan. Los restos fueron escondidos en su propia casa, desde donde tuvo la complicidad de su esposa Denise Logde.

El imperio cayó por un cliente

Las ganancias que recibió la pareja fueron millonarias, pero no iban a durar para siempre. La caída del imperio empezó cuando uno de sus clientes fue declarado culpable.

A Jeremy Pauley le descubrieron detalles de la compra, lo cual fue el indicio para desenredar el entramado. Él recibió los órganos tras una reventa y lo condenaron el 8 de septiembre de 2023.

Otros clientes fueron identificados como Joshua Taylor, Andew Ensanian, Matthew Lampi, Katrina Maclean y Angelo Pereyra. Algunos ya fueron condenados o están a la espera de las sentencias, las cuales superan el año tras las rejas.

Un juzgado condenó a Cedric a 96 meses de prisión (ocho años) y a su esposa a 12 meses y un día.

La universidad se pronunció: “Nos consterna saber que algo tan perturbador pudo haber sucedido en nuestro campus, una comunidad dedicada a la sanación y al servicio de los demás”.