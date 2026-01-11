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“Los costos han sido altísimos para la población”: representante de ONG sobre presencia del ELN en Venezuela

Desde la organización Fundaredes advirtieron que el viernes 30 de octubre el Ejército venezolano habría atacado un campamento del grupo criminal en el estado fronterizo de Apure.

Noticias RCN

noviembre 01 de 2026
02:43 p. m.
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Noticias RCN habló con el exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y actual coordinador de Fundaredes para el estado venezolano de Apure, Juan Francisco García, que reveló detalles inéditos sobre el ataque que habría realizado el Ejército venezolano de su lado de la frontera contra un campamento del ELN.

“Desde Fundaredes hemos estado documentando con los pobladores el bombardeo que ocurrió en la zona de Buena Vista del Meta, del municipio Pedro Camejo, Apure. Es una zona muy complicada donde, durante muchos años, se ha denunciado la presencia y el asedio de los grupos criminales a la población campesina, la población civil”, indicó García, que en sus redes sociales habló de 19 personas abatidas.

En palabras de García es la “primera vez” en “muchos años”, que el Ejército del régimen “se atreve a ir en contra de los irregulares que han dominado el territorio a sus anchas, incluso, en complicidad de sectores militares y políticos del régimen”.

¿Qué se sabe del supuesto bombardeo que habría realizado el Ejército venezolano contra un campamento del ELN en la zona de frontera?
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Un costo altísimo para la población:

García señaló que el costo para la población venezolana en la zona de frontera “bajo una dictadura que mantiene vínculos con las Farc, el ELN y las FBL”, ha sido altísimo para la población civil “por la cantidad de gente que ha muerto, la cantidad de gente extorsionada, los que pagan vacunas, los que pagan secuestros”.

En su informe, construido con el testimonio de locales, advirtió que tiene información sobre presiones indebidas contra habitantes de “San Rafael, municipio San Fernando, y de El Terrón, en Arichuna” y “el Capanaparo, Achaguas y Quintero, en el municipio Muñoz”.

Incluso, señaló que en estos territorios es motivo de preocupación “el uso de hatos expropiados para el narcotráfico”.

¿Cuáles son los frentes del ELN que tienen influencia en territorio venezolano?
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Atacar a los grupos guerrilleros del lado venezolano generaría un efecto “tenaza”

El exdiputado destacó que “el poder que viene ejerciendo el Gobierno colombiano bajo el liderazgo del presidente de la Espriella está funcionando como una tenaza”.

Según dijo, al ser combatidos en Colombia, pero también en Venezuela, cuando tratan de huir, los integrantes de estructuras criminales, seguramente, van a “construir un espacio idóneo para la búsqueda de la paz con estos grupos irregulares”.

E insistió en que “la paz de Colombia es la paz de Venezuela y la paz de Venezuela es la paz de Colombia. Venezuela cambió o está cambiando radicalmente tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero; sin embargo, el ecosistema del poder sigue siendo bastante complejo por los elementos políticos y militares que se mantienen bajo el control del aparato de inteligencia militar”.

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