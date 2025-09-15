¿Qué es la certificación en la lucha contra las drogas y qué pasa si Colombia la pierde?

Crece la expectativa en Colombia por la decisión que tomará Estados Unidos frente al tema de la certificación en la lucha contra el narcotráfico, algo de gran trascendencia para el país, pues de ello depende la ayuda norteamericana y de otros organismos multilaterales para combatir el narcotráfico.

Sin duda, lo que decida el gobierno de Trump podría dar un giro de 180 grados en la situación actual de Colombia. Este lunes 15 de septiembre se vence el plazo para conocer la determinación.

Poe ahora, hay tres escenarios posibles: la descertificación total, una descertificación con condiciones que permitan mantener cierta cooperación, o la certificación que dejaría en firme la ayuda de Washington a Bogotá.

En los últimos días, varios congresistas republicanos han lanzado fuertes críticas a las políticas del presidente Gustavo Petro y sus medidas para combatir el narcotráfico.

¿En qué consiste la certificación en la lucha contra las drogas?

Pero ¿por qué esta decisión infiere tanto en las políticas internas de Colombia? ¿Qué repercusiones tendría una descertificación?

La certificación en la lucha contra las drogas es un mecanismo implementado para evaluar la cooperación de países productores o de tránsito de drogas en la erradicación de cultivos ilícitos y el combate al narcotráfico con Estados Unidos.

Este proceso es coordinado por el Departamento de Estado, con la participación de la sección de Asuntos Narcóticos y otras agencias federales.

Dichos organismos se encargan de publicar cada año un informe conocido como ‘Estrategia Internacional de Control de Narcóticos’, el cual incluye la cifras que demuestran el impacto de las políticas de países productores en la erradicación de cultivos, desmantelamiento de laboratorios, incautación de cargamentos de droga, entre otros.

¿Qué pasa si Colombia es descertificada?

Existen varios escenarios: una certificación, que reconoce plena cooperación; una descertificación; o una certificación por interés nacional vital, que permite mantener la ayuda pese al incumplimiento.

Cuando un país es desertificado, significa que no está cumpliendo con los compromisos en la lucha contra el narcotráfico, lo que genera sanciones o restricciones como en la ayuda económica de la Casa Blanca.

Algunas de las consecuencias para Colombia, en caso de ser descertificada, serían la suspensión de hasta el 50 % de la asistencia exterior otorgada por Estados Unidos, la oposición a préstamos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, y la suspensión de la mayoría de las formas de asistencia exterior, con excepción de la ayuda humanitaria y los programas antinarcóticos, de acuerdo con los lineamientos de la DEA.