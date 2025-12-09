Embajador en Washington defiende el trabajo de Colombia para la certificación

El próximo lunes 15 de septiembre, el Gobierno de Donald Trump decidirá si descertifica a Colombia en materia de lucha contra las drogas. La medida ha generado preocupación por los efectos que puede acarrear.

Este viernes 12 de septiembre, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García – Peña, escribió una columna de opinión para The Washington Post en la que presentó los argumentos para que Colombia esté certificada.

Colombia está a la espera de la decisión de EE. UU.

“La cooperación entre Estados Unidos y Colombia es crucial en la guerra contra los carteles y el tráfico de cocaína”, sostuvo.

El embajador aseguró que las estructuras narcotraficantes se están viendo debilitadas y muestra de ello son los ataques en Amalfi y Cali. Los grupos estarían respondiendo con brutalidad tras verse frágiles.

García – Peña hizo énfasis en que la cadena del narcotráfico llega hasta las principales ciudades de Estados Unidos. Por eso, la lucha debe ser con lo que catalogó como “esfuerzo compartido”.

Los resultados que respaldan a Colombia

“Los resultados de esta lucha son tangibles y medibles”, afirmó el funcionario tras dar a conocer varias cifras que respaldarían la necesidad de la certificación.

Destacó la incautación de más de 500 toneladas de cocaína, la destrucción de 2.486 laboratorios, la captura con fines de extradición de 183 personas, la entrega de 177 delincuentes y el decomiso de más de 125 millones de dólares a redes narcotraficantes.

Con respecto a las operaciones y operativos, el embajador indicó que han sido positivas las ofensivas contra los cabecillas del Tren de Aragua y Clan del Golfo, por medio de acciones conjuntas.

Si por causa de una eventual descertificación se retiran fondos, García-Peña sostuvo que Colombia quedaría debilitada a la hora de hacerle frente al narcotráfico: “Solo beneficiaría a quienes se lucran de las economías ilícitas (…) Sin el respaldo de Estados Unidos, los costos aumentarán y los resultados serán menores”.