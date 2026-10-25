¿Voto castigo?: experto analizó la situación política, económica y social de Brasil

Millones de brasileños se encuentran ejerciendo su derecho al voto durante este domingo 25 de octubre durante una jornada en la que se está apostando por la continuidad de la izquierda o el regreso de la derecha al poder.

La batalla electoral se ha desarrollado en medio de un panorama polarizado. Pese a que recientes encuestas han revelado un empate técnico, expertos ya han analizado algunos de los efectos que ambos candidatos representan para el país.

Impacto de Flávio y Lula durante contienda electoral

Según Juan Nicolás Garzón, profesor de relaciones internacionales de la Universal de la Sabana, desde el punto de vista económico, Brasil posee un amplio contraste ante las reclamaciones que ambos candidatos se encuentran impulsando dentro de sus propuestas.

“Lula reclama el crecimiento económico y el avance en la reducción del desempleo. Pero, por otra parte, es un país que está seriamente endeudado desde el punto de vista fiscal y desde la ciudadanía. Lo que ha hecho Lula es tratar de reclamar las victorias sociales que logró en sus primeros mandatos”.

Por otro lado, el experto explicó algunas de las estrategias que Flávio Bolsonaro está utilizando para que la derecha vuelva al poder.

“Lo que ha hecho Flávio Bolsonaro, en principio, recurrir a esa receta que a varios candidatos de derecha les ha resultado muy conveniente que es la reducción del estado. Pero también ha girado hacia la idea de mantener algunos de los programas sociales que Lula ha emprendido”.

¿Cuál es la incidencia del primer resultado electoral?

Pese al resultado en primera vuelta y los pocos puntos porcentuales de diferencia que los sondeos han revelado, el experto afirmó que dichas encuestas se encuentran cerca a revelar el resultado final del escrutinio.

“Está muy cerca porque tenemos un país muy dividido. El margen de votos con los que Flávio Bolsonaro ganó en primera vuelta fue superior a los dos millones de votos, pero recordemos que Brasil es un país muy grande y hay 33 millones de personas que no votaron. Si se suman los votos nulos, son casi 40 millones de votos que finalmente están reclamando cada una de las partes”.

Pese a que el experto aseguró que hay “viento a favor” de Bolsonaro, por ahora es difícil anticiparse si Brasil finalmente va a girar nuevamente al movimiento de derecha.

Impacto de que la derecha regrese al poder en Brasil

“El discurso del retorno a la seguridad (...) todos esos países donde la derecha ha conquistado el poder, son países donde hay un reclamo por parte de la ciudadanía sobre la seguridad. La seguridad se está volviendo un tema central”.

El maestro aseguró que varios de los países, que han retornado al movimiento de derecha, se encuentran enfrentando problemas de desempleo, inflación, nivel de endeudamiento, entre otros fenómenos cercanos que la derecha reclama y que impacta directamente a la población.