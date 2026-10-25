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¿Cada cuánto se debe realizar la citología?: esto recomiendan los especialistas

Las recomendaciones para realizarse este examen dependen de la edad de cada paciente.

Foto: Diseñado por Magnific.
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Noticias RCN

octubre 25 de 2026
01:48 p. m.
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La citología es un procedimiento que tiene el objetivo de recolectar células del cuello uterino para su respectivo análisis. Usualmente se utiliza este tipo de exámen para detectar el cáncer de cuello uterino que comienza como una proliferación de células en esta zona.

A parte de identificar las células cancerosas, la citología también puede buscar células que podrían volverse cancerosas en el futuro. La importancia de este exámen radica en las posibilidades de poder detectar y tratar un posible cáncer de cuello uterino a tiempo.

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¿Cada cuánto se debe hacer la citología?

Según el Ministerio de Salud, las pruebas de tamización en Colombia se realizan según el grupo de edad de las mujeres. De los 25 a los 29 años se sugiere hacer una citología de cuello uterino bajo el esquema 1-3-3 (una citología cada 3 años) ante resultados negativos.

De los 30 - 65 años: pruebas de detección el ADN de los virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo, en esquema 1-5-5 (cada 5 años) ante resultados negativos.

Así mismo, Mayo Clinic sugiere que los exámenes de detección de cáncer del cuello del útero después de los 30 años implican pruebas conjuntas con una citología y una prueba del VPH cada cinco años. A veces solo se hace la prueba del VPH y se repite cada cinco años.

Después de los 65 años se podría considerar dejar de realizarse los exámenes de detección de cáncer de cuello uterino tras realizarse una verificación del historial médico y los factores de riesgo con el profesional de atención médica.

Algunos de los principales factores de riesgo que sugieren realizar la citología a menudo son: un diagnóstico de cáncer del cuello del útero, una citología que mostró células precancerosas, exposición al dietilestilbestrol antes del nacimiento, infección por VIH o sistema inmunitario debilitado.

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¿Cómo se hace la citología?

La citología solo debe realizarse en un consultorio por parte de un profesional en atención médica. Este procedimiento dura unos pocos minutos y el médico introducirá un espéculo que permitirá una mejor visualización del cuello uterino.

Seguido de esto, se tomarán algunas muestras de las células cervicales con un cepillo suave y una espátula. Finalmente, el experto colocará las células del cuello uterino en un líquido especial que posteriormente es enviado a un laboratorio para su respectivo análisis.

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