Tendencias de Halloween 2026: Los dulces ácidos y la variedad dominan el mercado

La celebración de Halloween se ha consolidado como uno de los eventos comerciales más dinámicos del segundo semestre del año en Colombia.

Lo que tradicionalmente se limitaba a una fecha para disfraces y el intercambio convencional de golosinas ha evolucionado hacia una oportunidad para explorar nuevos perfiles de sabor, organizar celebraciones en diversos espacios y encontrar alternativas de adquisición que respondan tanto a las necesidades de los hogares como a las exigencias de los negocios.

De acuerdo con la encuesta nacional de Halloween realizada por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en 2025, el 77 % de los colombianos consultados manifestaba su intención de comprar dulces para regalar.

Este consumo se concentra principalmente en los hogares, con un 65 %, y en los lugares de trabajo, con un 26 %. Asimismo, el estudio reveló que el 25 % de los encuestados deseaba encontrar una mayor variedad de dulces y chocolates especiales en el mercado, lo que evidencia un claro interés por superar las opciones tradicionales de la temporada.

Tendencias en temporada de Halloween

En este contexto, la categoría de golosinas representa importantes oportunidades para diversos actores económicos, desde las familias que se preparan para compartir en casa hasta los establecimientos comerciales que buscan abastecerse para satisfacer la demanda de octubre. Según registros del sector, la temporada de Halloween ha experimentado un crecimiento sostenido de doble dígito año tras año, lo que resalta la relevancia de esta festividad para el comercio.

Uno de los cambios más notables detectados en los hábitos de consumo es el creciente interés por los dulces de sabores ácidos, los cuales ganan terreno de manera significativa junto a las opciones convencionales. Esta tendencia, impulsada principalmente por las preferencias de las nuevas generaciones, ha propiciado la incorporación al mercado de productos con perfiles más intensos, ácidos y picantes, además de nuevas texturas y experiencias de consumo innovadoras.

Como respuesta a esta evolución, las propuestas para la temporada de Halloween reúnen múltiples mundos de sabor, que abarcan desde el dulce tradicional y el chocolate hasta opciones alternativas como masmelos y dulces picantes. Estas ofertas combinan golosinas clásicas con referencias novedosas de diversas marcas, ampliando las alternativas disponibles para cada tipo de gusto y ocasión. Además, los compradores pueden encontrar selecciones de dulces con descuentos de hasta el 30 %, facilitando el ahorro tanto para quienes celebran en casa como para los negocios que preparan sus inventarios.

La variedad también se manifiesta en la amplitud de los portafolios disponibles, que para este año superan las 300 referencias de dulces distribuidas en cerca de 52 marcas. Las presentaciones están diseñadas para permitir a los clientes elegir según el tipo de producto, la ocasión y la cantidad requerida. En el segmento de dulces duros, por ejemplo, es posible encontrar opciones que van desde los 70 gramos hasta los 5 kilos, satisfaciendo tanto las compras reducidas para el núcleo familiar como los formatos de gran volumen orientados al abastecimiento comercial.

Esta flexibilidad comercial resulta clave debido a la diversidad de compradores. Mientras que algunos hogares adquieren dulces para entregar a los niños que visitan sus residencias, colegios, conjuntos residenciales, oficinas, hoteles, restaurantes y tiendas de barrio requieren cantidades mucho mayores para sus actividades o para atender a sus clientes. Por ello, el mercado ofrece esquemas de compra flexibles que van desde una sola bolsa hasta el volumen necesario, incluyendo incentivos como descuentos escalonados a partir de tres unidades. De este modo, se garantiza que tanto las familias como los pequeños negocios puedan planificar su abastecimiento de forma eficiente y ajustada a sus presupuestos.