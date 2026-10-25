¿Va a disfrazar a su mascota en Halloween? Esto debe tener en cuenta

Halloween es una fecha de disfraces, reuniones y dulces, y cada vez más personas buscan incluir a sus mascotas en las celebraciones. Sin embargo, los ruidos, las visitas constantes y los accesorios pueden generar incomodidad en los animales, especialmente cuando no están acostumbrados a esos estímulos.

Por eso, antes de vestir a un perro o un gato para una fotografía o llevarlo a un evento, es importante observar cómo reacciona y respetar sus límites, ya que una actividad resulte divertida para las personas no significa que también lo sea para ellos.

¿Qué riesgos puede tener Halloween para las mascotas?

Uno de los principales peligros está en los alimentos. El chocolate contiene sustancias tóxicas para perros y gatos, y el riesgo depende del tipo y la cantidad ingerida, así como del tamaño del animal. Otros dulces también pueden contener ingredientes perjudiciales, por lo que deben mantenerse fuera de su alcance.

Los disfraces son otro punto que conviene revisar. Las prendas que restringen la respiración, la visión o el movimiento pueden causar molestias. Además, los accesorios pequeños pueden convertirse en un peligro si el animal los muerde o se los traga.

“Incluir a las mascotas en nuestras celebraciones implica reconocer que tienen necesidades, preferencias y límites propios. No todos los perros y gatos disfrutan de los disfraces, los ruidos o el contacto con personas desconocidas; por eso, la mejor manera de celebrar con ellos es observar su comportamiento, respetar sus señales de incomodidad y no forzar su participación”, señala Carolina Figueroa, médico veterinaria y Corporate Affairs Head Latam Seeds de Royal Canin.

El ambiente también influye. Los timbres, la música, las personas disfrazadas y el movimiento constante pueden generar miedo o estrés. En medio de estas situaciones, una mascota asustada podría escapar por una puerta abierta o intentar esconderse.

¿Cómo celebrar Halloween con perros y gatos de forma segura?

Estas son siete medidas que pueden ayudar a reducir los riesgos durante la celebración:

1. Mantenga los dulces fuera de su alcance. Guarde chocolates y golosinas en recipientes cerrados. Si sospecha que su mascota ingirió chocolate o un producto potencialmente tóxico, contacte de inmediato a un veterinario.

2. No la obligue a usar disfraces. Si tolera la ropa, elija prendas ligeras que no limiten sus movimientos ni tapen sus ojos. Retírelas si intenta quitárselas, se queda inmóvil o muestra incomodidad.

3. Prepare un espacio tranquilo. Habilite una habitación alejada del ruido y de los visitantes para que pueda descansar y refugiarse cuando lo necesite.

4. Evite escapes. Revise puertas y ventanas, mantenga actualizada la información de su placa de identificación y compruebe que sus datos de contacto estén vigentes.

5. Supervise los encuentros. No permita que niños, desconocidos u otros animales se acerquen si la mascota intenta alejarse o muestra miedo.

6. Mantenga sus rutinas. Procure conservar los horarios de alimentación, paseo y descanso. Si es sensible al ruido, quedarse en casa puede ser la mejor alternativa.

7. Ofrezca premios apropiados. Si quiere incluirla en la celebración, elija alimentos formulados para perros o gatos y respete las porciones recomendadas.

¿Qué señales indican que una mascota está incómoda?

Los temblores, el jadeo excesivo, la inquietud, los intentos de esconderse y el rechazo al contacto pueden indicar miedo o incomodidad. Ante estas señales, lo recomendable es reducir los estímulos y permitir que el animal se retire a un lugar seguro.

Si presenta síntomas preocupantes o existe sospecha de intoxicación, debe recibir orientación veterinaria cuanto antes. La celebración puede incluir a perros y gatos, siempre que su participación no esté por encima de su seguridad y bienestar.