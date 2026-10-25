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Video: duras caídas de Ángel Barajas y Camilo Vera frustraron medalla de Colombia en Mundial de Gimnasia

Ángel Barajas y Camilo Vera sufrieron caídas en la final de barra fija del Mundial de Gimnasia de Róterdam 2026 y dejaron a Colombia sin medalla.

Foto: Mindeporte y captura de pantalla

Noticias RCN

octubre 25 de 2026
01:56 p. m.
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Colombia estuvo cerca de cerrar con una medalla su histórica participación en el Mundial de Gimnasia Artística de Róterdam 2026.

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Sin embargo, este domingo 25 de octubre, Ángel Barajas y Camilo Vera sufrieron caídas durante la final de barra fija, situación que terminó alejándolos del podio en Países Bajos.

Video: así fueron las caídas de Ángel Barajas y Camilo Vera en Róterdam

La última jornada del campeonato tenía a dos colombianos entre los ocho mejores especialistas de barra fija del mundo. La expectativa era alta, especialmente por la presencia de Barajas, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Camilo Vera fue el primero en competir. El gimnasta nortesantandereano perdió el control durante su presentación y cayó sobre la colchoneta, un error que afectó considerablemente su calificación.

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Posteriormente llegó el turno de Barajas, quien tampoco pudo completar su ejercicio como esperaba. El cucuteño intentó realizar una maniobra que requería soltarse de la barra y volver a sujetarla, pero terminó cayendo.

Finalmente, Vera ocupó la sexta posición y Barajas fue séptimo, ambos con 13,333 puntos.

El oro quedó en manos de Tang Chia-Hung, de China Taipéi, con 14,966 unidades. El japonés Shinnosuke Oka consiguió la plata y el ruso Sergei Naidin obtuvo el bronce.

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Más allá de las caídas, la delegación nacional consiguió resultados que marcaron un precedente.

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Por primera vez, Colombia disputó una final mundial por equipos masculinos, terminando octava con 240,093 puntos.

Además, Ángel Barajas alcanzó el quinto lugar en el concurso completo individual, con 83,232 unidades, mejorando sus anteriores participaciones.

Camilo Vera, de 19 años, también destacó al participar en tres finales del campeonato.

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