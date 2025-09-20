¿Qué se sabe del ciberataque que retrasó cientos de vuelos en varios países de Europa?

Ciberataques en aeropuertos de Europa generaron caos y dejaron varados a cientos de viajeros en Londres, Berlín, Bruselas y Dublín.

La compañía estadounidense Collins Aerospace, que provee sistemas de facturación y embarque en gran parte de las terminales aéreas en Europa, registró una interrupción cibernética de origen desconocido.

De acuerdo con la empresa, el impacto del ataque se dio sobre el sistema de check-in electrónico para pasajeros y equipaje.

Dichas operaciones tuvieron que ser reemplazadas por procesos manuales, haciendo que se alargaran las filas en los aeropuertos.

"Hemos tomado conocimiento de una disrupción relacionada con ciberataques en nuestro software MUSE en ciertos aeropuertos", dijo Collins Aerospace en una escueta comunicación. Esta compañía provee servicios de registro en 170 aeropuertos en todo el mundo.

Estos fueron los aeropuertos afectados

El aeropuerto de Bruselas aseguró que el ataque se registró en la noche del viernes, y que tuvo consecuencias importantes en la programación de los vuelos.

En el aeropuerto de Heathrow, el más importante de Londres, también se podían ver largas filas en los mostradores. Allí, aconsejaron a los pasajeros verificar el estado de su vuelo con su aerolínea y llegar con mucho tiempo de antelación para realizar los trámites de registro.

En su sitio en internet, el aeropuerto de Berlín también indicó que tenía un "problema técnico con un proveedor", y en los de Dublín y Cork, en Irlanda, se registraron "consecuencias menores" por el ciberataque.

Ciberataques han afectado el tráfico aéreo

En un informe reciente sobre la amenaza cibernética en el sector aeronáutico, el grupo de defensa y tecnología Thales contabilizó 27 ciberataques de tipo ransomware entre enero de 2024 y abril de 2025 en la aviación, lo que representa un aumento del 600% en un año, apuntando a aerolíneas, aeropuertos, sistemas de navegación e incluso subcontratistas.

En julio, la aerolínea australiana Qantas fue objeto de ataques de hackers que penetraron en un sistema que albergaba datos sensibles de seis millones de sus clientes. En diciembre de 2024, la aerolínea Japan Airlines también fue atacada.