Talibanes niegan estar detrás del tiroteo contra soldados cerca de la Casa Blanca

El régimen Talibán negó en el transcurso del miércoles, 3 de diciembre, que el ataque contra soldados de la Guardia Nacional registrado en Washington el pasado miércoles, 24 de noviembre, fuera suyo.

Según dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Amir Khan Muttaqi, en un video, "se trata de un incidente llevado a cabo por un individuo. La persona que cometió este acto había sido entrenada por los propios estadounidenses (...) Por lo tanto, este incidente no concierne al gobierno ni al pueblo afgano".

Presunto autor del tiroteo se declaró inocente:

El presunto autor del tiroteo, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, llegó a los Estados Unidos en 2021, luego de que las tropas norteamericanas se retiraran de Afganistán y los talibanes ascendieran al poder.

Lakanwal es uno de los ciudadanos afganos que fueron admitidos por el Gobierno Biden durante la Operación Allies Welcome, para evitar que fueran perseguidos por el régimen terrorista. Sin embargo, su solicitud de asilo fue aprobada durante la administración Trump.

En Afganistán, el presunto autor del crimen trabajo codo a codo con tropas estadounidenses contra el talibán, de ahí que el ministro Muttaqi insistiera en que "ellos (los estadounidenses) formaron a este hombre, lo emplearon y salió de Afganistán por un proceso ilegal que no se apegaba a las normas internacionales".

El Talibán dijo estar buscando una relación diplomática con los Estados Unidos:

La investigación por la emboscada que deja una soldado muerta y otro herido continua. El martes, 2 de diciembre, Lakanwal se declaró no culpable de los cargos en su contra, desde una cama de hospital.

Mientras, los talibanes insisten en relacionarse con la nación con la que estaban guerra hasta hace unos años: "Hemos dicho repetidamente a los estadounidenses que necesitamos relaciones diplomáticas para poder proporcionar servicios consulares a nuestros ciudadanos. Esto evita que las personas tengan que viajar ilegalmente o cometer actos ilícitos".

Con su pronunciamiento sobre lo ocurrido en cercanías a la Casa Blanca, buscarían ser reconocidos. "De la misma manera que hemos establecido (estas relaciones diplomáticas) con otros países, debemos comenzar a hacerlo con Estados Unidos"; sin embargo, el único país que se ha animado es Rusia.