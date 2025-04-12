CANAL RCN
Internacional

Talibanes niegan estar detrás del tiroteo contra soldados cerca de la Casa Blanca

El martes, el presunto autor de la emboscada contra uniformados se declaró no culpable de los cargos en su contra.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
08:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El régimen Talibán negó en el transcurso del miércoles, 3 de diciembre, que el ataque contra soldados de la Guardia Nacional registrado en Washington el pasado miércoles, 24 de noviembre, fuera suyo.

Según dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Amir Khan Muttaqi, en un video, "se trata de un incidente llevado a cabo por un individuo. La persona que cometió este acto había sido entrenada por los propios estadounidenses (...) Por lo tanto, este incidente no concierne al gobierno ni al pueblo afgano".

¿Quién es Rahmanullah Lakanwal, sospechoso de disparar contra dos soldados cerca de la Casa Blanca?
RELACIONADO

¿Quién es Rahmanullah Lakanwal, sospechoso de disparar contra dos soldados cerca de la Casa Blanca?

Presunto autor del tiroteo se declaró inocente:

El presunto autor del tiroteo, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, llegó a los Estados Unidos en 2021, luego de que las tropas norteamericanas se retiraran de Afganistán y los talibanes ascendieran al poder.

Lakanwal es uno de los ciudadanos afganos que fueron admitidos por el Gobierno Biden durante la Operación Allies Welcome, para evitar que fueran perseguidos por el régimen terrorista. Sin embargo, su solicitud de asilo fue aprobada durante la administración Trump.

En Afganistán, el presunto autor del crimen trabajo codo a codo con tropas estadounidenses contra el talibán, de ahí que el ministro Muttaqi insistiera en que "ellos (los estadounidenses) formaron a este hombre, lo emplearon y salió de Afganistán por un proceso ilegal que no se apegaba a las normas internacionales".

Presunto responsable de tiroteo contra soldados en Washington se declara “no culpable”
RELACIONADO

Presunto responsable de tiroteo contra soldados en Washington se declara “no culpable”

El Talibán dijo estar buscando una relación diplomática con los Estados Unidos:

La investigación por la emboscada que deja una soldado muerta y otro herido continua. El martes, 2 de diciembre, Lakanwal se declaró no culpable de los cargos en su contra, desde una cama de hospital.

Mientras, los talibanes insisten en relacionarse con la nación con la que estaban guerra hasta hace unos años: "Hemos dicho repetidamente a los estadounidenses que necesitamos relaciones diplomáticas para poder proporcionar servicios consulares a nuestros ciudadanos. Esto evita que las personas tengan que viajar ilegalmente o cometer actos ilícitos".

Con su pronunciamiento sobre lo ocurrido en cercanías a la Casa Blanca, buscarían ser reconocidos. "De la misma manera que hemos establecido (estas relaciones diplomáticas) con otros países, debemos comenzar a hacerlo con Estados Unidos"; sin embargo, el único país que se ha animado es Rusia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luna

En vivo | Vea la 'Luna fría' de diciembre, la última superluna del año

Venezuela

Copa Airlines y Wingo alargan suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela: esta es la fecha límite

Redes sociales

Reconocida página de contenido para adultos fue multada por no justificar la edad de sus usuarios

Otras Noticias

Inseguridad

Revelan modus operandi de banda que golpeaba, robaba y abandonaba en caños a conductores de apps

La Fiscalía judicializó a dos adultos y dos jóvenes de 17 años por uno de los violentos asaltos.

Educación

Anuncian fecha límite para solicitar cupo en colegios públicos de Bogotá: téngalo en cuenta

Conozca la última fecha en la que usted podrá solicitar la entrada a estas instituciones.

Alimentos

Ocho de cada diez personas comen más en diciembre y el 45% sube hasta 4 kilos, según encuesta

Luis Díaz

Luis Díaz tuvo lindo gesto con hincha del Junior en Alemania y se hizo viral

Karol G

Karol G revela fotografías inéditas de su niñez: aquí detalles de su radical cambio