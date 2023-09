Ana María Serrano soñaba con ser cardióloga: esta es su historia

Ana María Serrano tenía 18 años y estudiaba medicina en México. Su sueño era ser cardióloga y aunque ingresar a la escuela fue complejo por los pocos cupos disponibles, ella logró cumplir su objetivo. Dice su madre que cuando se proponía algo, siempre lo hacía. El pasado 12 de septiembre fue asesinada y el principal sospechoso es su expareja, Alán Gil, un joven de 19 años.

Ximena Céspedes, madre de Ana María, conversó con Noticias RCN sobre lo ocurrido.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Ella estaba sola. Mi esposo y yo estábamos de aniversario y fuera del país. Ella llegaba todos los días de la universidad. No sabemos bien lo que pasó adentro, eso todavía es materia de investigación. Lo que sabemos es que yo le escribí para ver cómo estaba, pero ella no me contestaba. Luego me envió un mensaje muy raro diciéndome “espérame tantito”. Ella jamás me hubiera contestado así. Ahí mismo llamé al vecino y él llegó él corriendo, pero ya no había nada que hacer.

¿Ustedes no pueden regresar a su casa, por qué?

Como es un delito, la casa está asegurada por si tienen que volver a entrar. Personas que estuvieron en la escena en ese momento han recibido algunos mensajes de amenaza. Ya no podemos tener una casa, no tenemos nada.

¿Ana María había sido amenazada por su expareja?

No, la verdad no. Pero sí la acosaba. Desde que terminaron, nunca lo superó. Le enviaba regalos cada semana, le rogaba para que volvieran. Como eran compañeros tenían que verse en reuniones y la presionaba, pero más allá de eso, nunca creímos que podría hacer algo así. Lo conocemos hace muchos años.

¿Quién era Ana María Serrano?

Era brillante, no solo por lo inteligente, sino porque tenía luz. Ella estuvo dos meses en la carrera y sus amigos y profesores lloran como si la conocieran de toda la vida. Tenía una sonrisa que deslumbraba. Ella quería ser cardióloga, incluso le dijo a la abuela que la iba a cuidar y que nunca iba a sufrir del corazón. Le costó mucho ingresar a la carrera, porque hay pocos cupos, pero hizo hasta lo imposible. Ella seguía sus sueños, era paramédico y así como la ven en sus fotos, así era. Muy sagaz. Llenaba la vida de todas las personas que estaban alrededor de ella.

¿Han podido confrontar al presunto homicida?

No sé si quiero hacerlo. Lo detuvieron y ahorita tiene que haber una audiencia. Vienen procesos judiciales. Estamos pendientes de lo que nos dice la Fiscalía.

