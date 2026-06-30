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Actriz Gabriela Fleritt falleció tras terremotos en Venezuela junto a dos familiares

La actriz, humorista y locutora fue hallada sin vida junto a su hija y su nieto tras el colapso de un edificio.

Gabriela Fleritt
FOTO: Redes sociales

Noticias RCN

junio 30 de 2026
05:27 p. m.
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La tragedia provocada por los terremotos en Venezuela del pasado 24 de junio cobró la vida de la actriz y humorista Gabriela Fleritt, muy reconocida en ese país. Su familia confirmó que la artista fue hallada sin vida junto a su hija, Andrea Laya Fleritt, y su nieto, Mariano Ferrera Laya, tras el colapso del edificio donde residían en Macuto, estado La Guaira.

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Inicialmente, Gabriela Fleritt había sido reportada como desaparecida luego del doble movimiento telúrico. Tres días después, el 27 de junio, familiares y medios venezolanos confirmaron el hallazgo de los cuerpos. Allegados de la actriz también ratificaron el fallecimiento, mientras que su nieto mayor, Sebastián Landi Laya, sobrevivió a la tragedia y fue rescatado con vida.

¿Quién era Gabriela Fleritt?

Gabriela Verónica Fleritt Hernández nació en Caracas en 1971. Además de desempeñarse como locutora y narradora, construyó una carrera en la televisión venezolana gracias a su trabajo en programas humorísticos.

Fue ampliamente reconocida por su participación en producciones como 'Bienvenidos', donde alcanzó proyección internacional con personajes como Silfide Bombina.

¿Qué se sabe de la muerte de Gabriela Fleritt tras el terremoto en Venezuela?

De acuerdo con el comunicado divulgado por la familia Fleritt, el hallazgo de Gabriela, Andrea Laya y Mariano Ferrera fue confirmado por familiares y vecinos presentes en el lugar de los hechos. El mensaje también agradeció el apoyo recibido durante los días de búsqueda y expresó que la familia asumirá el cuidado de Sebastián Landi, sobreviviente del colapso.

La muerte de la actriz ocurrió en medio de la emergencia causada por dos sismos consecutivos de magnitudes 7,1 y 7,5 que sacudieron a Venezuela la noche del 24 de junio. Entre las zonas más afectadas se encuentran La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo, donde continúan las labores de rescate.

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