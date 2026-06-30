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Reportan fuerte sismo de magnitud 6.0 en México: vea el epicentro y más detalles del temblor

Reportan un sismo de magnitud 6.0 en la costa noroeste de México este martes 30 de junio. Vea dónde ocurrió el temblor y qué informan las autoridades.

Sismo en México estee 30 de junio
Foto: El Servicio Sismológico Nacional de México

Noticias RCN

junio 30 de 2026
03:24 p. m.
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Un sismo de magnitud 6.0 se registró este martes 30 de junio en la costa noroeste de México, según el reporte emitido por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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El evento fue catalogado como superficial, al presentar una profundidad menor a los 30 kilómetros, una condición que suele hacer que los temblores sean percibidos con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro.

De acuerdo con la información oficial, el movimiento ocurrió a las 2:45 p. m. (hora local), equivalente a las 7:45 p. m. UTC. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales asociados con este sismo, aunque el monitoreo continúa.

¿Dónde ocurrió el sismo de magnitud 6.0?

El USGS informó que el epicentro se localizó en las coordenadas 24.82° de latitud y -108.93° de longitud, (El Progreso, México), frente a la costa noroeste del país. Además, el organismo clasificó el evento con una magnitud de 6.0 y confirmó que su estatus corresponde a un reporte manual.

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Horas antes, el Servicio Sismológico Nacional de México había emitido un reporte preliminar sobre un sismo de magnitud 5.3, localizado a 33 kilómetros al este de El Salto, en el estado de Durango, con una profundidad de 10 kilómetros. Hasta ahora, las autoridades no han indicado si ambos movimientos sísmicos están relacionados.

Autoridades mantienen el monitoreo en México y alrededores

Tras el temblor, las entidades encargadas de la gestión del riesgo y protección civil iniciaron las verificaciones correspondientes para descartar afectaciones en las zonas cercanas al epicentro.

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También recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y seguir los protocolos de seguridad en caso de presentarse réplicas.

México se encuentra dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. Por esta razón, los movimientos telúricos son relativamente frecuentes, por lo que las autoridades insisten en la importancia de contar con planes de emergencia y actuar con calma ante este tipo de eventos.

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