Capturan a alias Malayo, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

En un operativo conjunto realizado en Riohacha, las autoridades capturaron a alias Malayo, señalado como uno de los principales responsables de la violencia en La Guajira y cabecilla armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

RELACIONADO Defensoría emite Alerta Temprana por Inminencia en Maicao por escalada de violencia

La acción fue adelantada por la Policía Nacional con apoyo de la Fuerza Aérea y la Fiscalía General de la Nación, logrando también la captura de otro integrante de esta organización criminal.

Alias Malayo, hombre de confianza de ‘Naín’

De acuerdo con las autoridades, alias Malayo era considerado hombre de confianza de alias Naín y lideraba el componente armado de la estructura.

RELACIONADO Legalizan captura de hombre señalado por la Fiscalía de causar la muerte de Natalia Villalba

Su rol incluía la coordinación de homicidios y extorsiones en distintos municipios de La Guajira, lo que lo convertía en una pieza clave dentro de la organización.

Incautación de armas y equipos

Durante el procedimiento se incautaron dos pistolas, cinco proveedores, 71 cartuchos, siete equipos móviles y material de intendencia, elementos que eran utilizados para fortalecer las actividades criminales de la estructura.

La captura representa un golpe significativo contra las economías ilegales que afectan la seguridad y el orden público en la región.