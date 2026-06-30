Ecuador denuncia hechos antideportivos antes de enfrentar a México en el Mundial

La previa del partido entre Ecuador y México, por los dieciseisavos de final del Mundial, quedó envuelta en una polémica que trascendería al terreno de juego.

A pocas horas del compromiso de este martes 30 de junio, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) publicó un comunicado oficial en el que denunció una serie de situaciones ocurridas antes del encuentro y confirmó que presentó un reclamo ante la organización del torneo.

Aunque el organismo no detalló cuáles fueron las acciones que motivaron la queja, sí aseguró que lo sucedido va en contra de los principios que deben regir una competencia de esta magnitud. La situación también coincidió con un complicado desplazamiento de la delegación ecuatoriana, que terminó afectando la preparación del equipo.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol exige garantías antes del partido

En su pronunciamiento, la FEF expresó su preocupación por varios hechos ocurridos en la antesala del compromiso y dejó claro que espera una respuesta por parte de los organizadores.

"Sobre algunas acciones extra futbolísticas acontecidas en la previa al partido de dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un Mundial de fútbol debería representar".

Asimismo, la Federación hizo un llamado para que las autoridades competentes refuercen las medidas de protección hacia la delegación ecuatoriana.

"Por ello, la FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas".

El comunicado concluye con un mensaje en el que la entidad confía en que prevalezcan el respeto y el fair play, al tiempo que asegura que "Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas".

Sebastián Beccacece reveló el difícil viaje de la selección

En la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador Sebastián Beccacece confirmó que la selección vivió una jornada desgastante antes del partido. Según explicó, un trayecto que normalmente tarda tres horas y media terminó convirtiéndose en un viaje cercano a las nueve horas, lo que alteró la planificación del equipo.

Pese a ello, el técnico evitó entrar en confrontaciones y prefirió enfocarse en el aspecto deportivo.

"No estoy molesto, estoy agradecido, pero algo cansado, nada de molestia. Sería ingrato de mi parte. Se dio así el viaje, pero ahora estamos enfocados en ir a cenar, descansar, mañana desayunar, almorzar, hacer la charla y competir", manifestó.

Con este panorama, Ecuador afrontará un partido decisivo frente a México en medio de un ambiente tenso. Mientras la Federación espera que su reclamo sea atendido, el plantel apuesta por dejar atrás la polémica y responder donde considera que mejor sabe hacerlo: dentro del campo de juego.