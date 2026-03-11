Más avances en la avenida 68: IDU Bogotá confirmó la entrega de dos nuevos puentes para bicicletas y peatones

La Avenida 68 en Bogotá, una de las troncales más importantes y que atraviesa un tramo importante de la ciudad de sur a norte, ha sido una de las vías que más inconvenientes de movilidad ha registrado desde que iniciaron las obras de construcción del Metro de Bogotá y la troncal de Transmilenio.

A la fecha, ya se han entregado dos puentes en el sector de Venecia, en la calle tercera, un deprimido en la calle 13, un puente que conecta la avenida 68 con la calle 26 y otro en la avenida Suba, además de otros avances que benefician a biciusuarios y peatones.

IDU Bogotá confirmó la entrega de dos puentes para bicicletas y peatones en la avenida 68

En los primeros días de noviembre, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), a través de su cuenta de X, confirmó la entrega de dos nuevos puentes para la troncal avenida 68: uno ubicado en la calle 22A, que cuenta con espacios señalizados para peatones y ciclistas, y otro en la calle 24, exclusivo para peatones.

Los dos puentes, que hacen parte del grupo 4 de la troncal, servirán para que los ciudadanos tengan fácil acceso a la futura estación de TransMilenio por ambos costados; de este modo, el grupo que va desde la Calle 13 hasta la avenida La Esperanza se conecta de una forma más segura y mejora la calidad de vida de los vecinos del sector, aseguró la entidad.

Así quedará la avenida 68

Los 17,07 kilómetros de esta importante vía, tendrán 21 nuevas estaciones, 19 puentes y 8 deprimidos, además de los 17 kilómetros de ciclorruta que beneficiarán a más de 4 millones de personas de diferentes localidades de la ciudad.

La entidad confirmó que los avances, a octubre de 2026, ya completaron un 90.36% del proyecto y se espera que la operación de TransMilenio empiece a funcionar en diciembre de 2026 en una primera fase y con una entrega final del total de las obras para noviembre de 2027.