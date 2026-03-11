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Más avances en la avenida 68: IDU Bogotá confirmó la entrega de dos nuevos puentes para bicicletas y peatones

Los dos nuevos puentes hacen parte del grupo 4 de la Troncal avenida 68 y servirán para que los usuarios ingresen a la futura estación de TransMilenio por ambos costados.

Más avances en la avenida 68: IDU Bogotá confirmó la entrega de dos puentes para bicicletas y peatones
Foto: IDU Bogotá

Noticias RCN

noviembre 03 de 2026
07:29 p. m.
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La Avenida 68 en Bogotá, una de las troncales más importantes y que atraviesa un tramo importante de la ciudad de sur a norte, ha sido una de las vías que más inconvenientes de movilidad ha registrado desde que iniciaron las obras de construcción del Metro de Bogotá y la troncal de Transmilenio.

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A la fecha, ya se han entregado dos puentes en el sector de Venecia, en la calle tercera, un deprimido en la calle 13, un puente que conecta la avenida 68 con la calle 26 y otro en la avenida Suba, además de otros avances que benefician a biciusuarios y peatones.

IDU Bogotá confirmó la entrega de dos puentes para bicicletas y peatones en la avenida 68

En los primeros días de noviembre, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), a través de su cuenta de X, confirmó la entrega de dos nuevos puentes para la troncal avenida 68: uno ubicado en la calle 22A, que cuenta con espacios señalizados para peatones y ciclistas, y otro en la calle 24, exclusivo para peatones.

Los dos puentes, que hacen parte del grupo 4 de la troncal, servirán para que los ciudadanos tengan fácil acceso a la futura estación de TransMilenio por ambos costados; de este modo, el grupo que va desde la Calle 13 hasta la avenida La Esperanza se conecta de una forma más segura y mejora la calidad de vida de los vecinos del sector, aseguró la entidad.

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Los 17,07 kilómetros de esta importante vía, tendrán 21 nuevas estaciones, 19 puentes y 8 deprimidos, además de los 17 kilómetros de ciclorruta que beneficiarán a más de 4 millones de personas de diferentes localidades de la ciudad.

La entidad confirmó que los avances, a octubre de 2026, ya completaron un 90.36% del proyecto y se espera que la operación de TransMilenio empiece a funcionar en diciembre de 2026 en una primera fase y con una entrega final del total de las obras para noviembre de 2027.

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