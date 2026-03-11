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“Yo hablé con ella ese día”: hermana de colombiana que murió en accidente de jet privado

En diálogo con este medio, la hermana de Ana María reveló detalles de la última conversación que tuvieron antes del trágico accidente.

Noticias RCN

noviembre 03 de 2026
08:09 p. m.
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Ana María Ramírez Cetina, una colombiana de 23 años, perdió la vida en el trágico accidente aéreo de un jet privado que se desintegró en Palm Beach, Florida.

La joven trabajaba como niñera al cuidado de Emma, de cuatro años, y Charlie, de dos, hijos del empresario de tecnología Adam Robinson y su esposa, quienes también iban a bordo de la aeronave.

El accidente ocurrió cuando el jet privado se dirigía desde Texas hacia las Bahamas, perdió altura y terminó chocando con el suelo.

Hermana de la joven colombiana que murió en accidente de jet privado

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Angie Alejandra Ramírez Cetina, hermana de la víctima, relató a Noticias RCN detalles de la última conversación que mantuvo con Ana María antes del trágico accidente. “Hablé con ella ese mismo día, el domingo en la mañana, y ya a las 12 del mediodía ya me dejó de responder".

Juan, uno de los mejores amigos de la joven colombiana también conversó con este medio y narró el momento en que se enteró de la tragedia: "Pasados los minutos, empezaron a salir los videos del carro que captó el siniestro y ya me preocupé más y le escribí, pero ya nunca hubo respuesta".

El joven describió a Ana María como "una mujer muy noble, trabajadora, entregada a su familia, a su mamá".

Ana María llevaba dos años trabajando como niñera al lado de la familia del empresario de tecnología. Su labor profesional la había llevado a establecerse en Estados Unidos, donde mantenía contacto regular con sus familiares en Colombia.

Cancillería de Colombia apoyará a la familia de Ana María

Tras confirmar su identidad, la Cancillería confirmó que ya está brindando asistencia consular a sus familiares. Según el comunicado oficial, la institución acompañará el proceso de investigación y gestionará todos los trámites relacionados con una eventual repatriación de los restos de la víctima.

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Las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente continúan avanzando a cargo de las autoridades estadounidenses.

El siniestro, que fue captado por cámaras de vehículos en la zona, mostró la magnitud de la tragedia que cobró la vida de las nueve personas a bordo, incluyendo a la familia Robinson completa.

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