Choque de dos helicópteros cerca al Everest dejó un muerto y tres heridos

Una colisión entre dos helicópteros durante una maniobra de aterrizaje dejó un ciudadano indio muerto y tres personas heridas este martes 3 de noviembre en Pheriche, Nepal, una localidad ubicada a unos 4.400 metros de altura y próxima al Campo Base del Everest.

El accidente ocurrió hacia las 8:10 a. m., hora local, en un helipuerto utilizado para operaciones turísticas. Las aeronaves transportaban personas que regresaban de recorrer la ruta de senderismo hacia la montaña más alta del mundo, según información de la Autoridad de Aviación Civil de Nepal (CAAN).

La emergencia movilizó a los servicios de atención de la región y abrió una investigación para establecer qué provocó el choque en una zona donde el transporte aéreo resulta fundamental.

¿Quiénes fueron las víctimas del accidente en Nepal?

La persona fallecida fue identificada como Vasant Kumar Balaramaramadu, ciudadano indio de 47 años. Entre los heridos se encuentran un pasajero de Nueva Zelanda, identificado como Shailesh Patel, y los dos pilotos de las aeronaves, ambos de nacionalidad nepalí.

El pasajero neozelandés fue evacuado hacia Katmandú para recibir atención médica. De acuerdo con Bhupendra Thapa, funcionario de la administración del distrito de Solukhumbu, uno de los pilotos también recibió asistencia.

La Autoridad de Aviación Civil de Nepal informó que los lesionados fueron trasladados al Hospital Mediciti.

¿Por qué había helicópteros cerca del Campo Base del Everest?

Pheriche es uno de los puntos de abastecimiento y descanso para quienes recorren la ruta hacia el Campo Base del Everest, situado a aproximadamente 5.300 metros sobre el nivel del mar.

Llegar hasta allí por tierra no es posible mediante una carretera. Los excursionistas suelen iniciar el recorrido en Lukla, donde se encuentra la pista de aterrizaje que sirve como principal acceso aéreo a la región. La caminata puede extenderse hasta dos semanas, dependiendo del ritmo y las condiciones del trayecto.

En ese contexto, los helicópteros cumplen una función que va más allá del turismo. Además de transportar visitantes, permiten evacuar a excursionistas y guías afectados por el mal de altura, el agotamiento o las bajas temperaturas.

El accidente se produjo durante la temporada de senderismo de otoño, cuando la actividad en la zona se había reanudado el domingo anterior, luego de varios días de nevadas que habían complicado las condiciones climáticas.

La Autoridad de Aviación Civil de Nepal anunció que las conclusiones de la investigación servirán para establecer las medidas correctivas correspondientes, de acuerdo con las normas vigentes.