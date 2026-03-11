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Supermercados ganan terreno tras veto a apuestas en línea en Brasil, mientras el fútbol lamenta millonarias pérdidas

El Gobierno ha defendido la prohibición al argumentar que estas plataformas estaban generando un endeudamiento excesivo.

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Noticias RCN

AFP

noviembre 03 de 2026
08:11 p. m.
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Los supermercados brasileños reportaron un incremento en sus ventas tras la prohibición de las apuestas deportivas y los casinos en línea decretada por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, mientras que los principales clubes de fútbol del país advirtieron sobre fuertes pérdidas económicas derivadas del fin de los contratos de patrocinio con casas de apuestas.

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Las posiciones enfrentadas quedaron en evidencia durante una audiencia pública celebrada este martes en la Corte Suprema de Brasil, que analiza varias demandas presentadas por empresarios del sector para intentar revertir la medida, vigente desde el pasado 5 de octubre.

El Gobierno ha defendido la prohibición al argumentar que estas plataformas estaban generando un endeudamiento excesivo entre los ciudadanos.

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Los clubes más importantes del país respaldaron ante el alto tribunal los recursos judiciales promovidos por la industria de las apuestas y advirtieron sobre el impacto financiero de la medida.

El vicepresidente de Flamengo, Flávio de Araújo Willeman, afirmó que la prohibición representa para el club una pérdida estimada de 430 millones de reales al año, equivalentes a cerca de 78 millones de dólares. Otras instituciones tradicionales del Brasileirão, como Corinthians, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense, Gremio y Sao Paulo, también expusieron afectaciones en sus cuentas derivadas de la desaparición de los patrocinios vinculados al sector.

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Durante la audiencia, representantes de algunos equipos señalaron que países como Bélgica, Italia y España implementaron periodos de transición de varios meses antes de restringir la publicidad de apuestas, mientras que en Brasil el plazo otorgado fue de apenas diez días.

Supermercados destacan mayor consumo y alivio financiero para las familias

En contraste, el sector minorista aseguró que la prohibición ha tenido efectos positivos en el consumo de los hogares. João Galassi, presidente de la Asociación Brasileña de Supermercados (ABRAS), informó que durante la primera semana posterior a la entrada en vigor de la medida se registró un crecimiento real del 6,5 % en la compra de alimentos frente al mismo periodo de 2025.

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Según Galassi, los recursos que anteriormente eran destinados a las plataformas de apuestas ahora estarían siendo utilizados para cubrir necesidades básicas, pagar deudas y fortalecer el presupuesto familiar.

La decisión final sobre el futuro de la prohibición podría definirse en dos escenarios. Por un lado, la Corte Suprema estudia los recursos interpuestos por el sector de las apuestas y, por otro, el Congreso brasileño también debate el tema y deberá votar antes de finales de enero para decidir si mantiene la medida de forma permanente o la revierte.

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