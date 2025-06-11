¿Quién es el político dueño de la casa donde hallaron el cuerpo de la 'Barbie Humana'?

El fallecimiento de la creadora de contenido brasileña Bárbara Jankavski, reconocida en redes sociales como la 'Barbie Humana', ha generado conmoción en Brasil. La joven de 31 años fue encontrada sin vida el pasado domingo 2 de noviembre en un apartamento ubicado en la zona oeste de São Paulo.

De acuerdo con el reporte policial, el lugar donde fue hallado el cuerpo pertenece a Renato Campos Pinto de Vitto, un defensor público de 51 años. El funcionario reconoció ante las autoridades haber contratado los servicios íntimos de la influencer la misma noche en que ocurrió el deceso.

Según su versión, ambos consumieron sustancias ilícitas y, al notar que Bárbara había perdido el conocimiento, intentó reanimarla antes de solicitar ayuda a los servicios de emergencia.

El funcionario implicado en el caso

Tras conocerse la muerte de la influencer, la Defensoría Pública de São Paulo confirmó que Renato de Vitto solicitó un alejamiento temporal de sus funciones por motivos médicos. La institución comunicó que el funcionario permanece apartado de sus actividades mientras se desarrollan las investigaciones oficiales.

El caso, inicialmente registrado como “muerte súbita” en el 91º Distrito Policial (Ceasa), fue trasladado al 7º Distrito Policial (Lapa), donde continúa bajo investigación.

Las autoridades ordenaron exámenes necroscópicos y toxicológicos para determinar la causa exacta del fallecimiento. El cuerpo de la joven presentaba una lesión en el ojo izquierdo y marcas en la espalda, lo que ha llevado a las autoridades a mantener abierta la línea de indagación sobre una posible causa violenta.

¿Quién era Bárbara Jankavski, la 'Barbie Humana'?

Bárbara Jankavski había alcanzado notoriedad en redes sociales como @bonecadesumana, con más de 54 mil seguidores en Instagram y más de 300 mil en TikTok. Su contenido se centraba en transformaciones estéticas, sesiones fotográficas y temas relacionados con belleza y autoestima.

A lo largo de su vida, la joven había invertido alrededor de 50 mil euros —cerca de 300 mil reales brasileños— en más de 25 cirugías plásticas y procedimientos estéticos para parecerse a la icónica muñeca Barbie. Entre ellos, se incluían liposucción, rinoplastia, arqueamiento de cejas y rellenos faciales. Estas transformaciones la convirtieron en un fenómeno viral en Brasil y le otorgaron el sobrenombre de “Barbie Humana”.