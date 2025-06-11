CANAL RCN
Internacional

¿Quién es el político dueño de la casa donde hallaron el cuerpo de la 'Barbie Humana'?

El defensor público Renato Campos Pinto de Vitto figura como propietario del inmueble donde fue hallada sin vida la influencer brasileña Bárbara Jankavski.

Barbie Humana
FOTO: @onecadesumana - IG

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
06:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fallecimiento de la creadora de contenido brasileña Bárbara Jankavski, reconocida en redes sociales como la 'Barbie Humana', ha generado conmoción en Brasil. La joven de 31 años fue encontrada sin vida el pasado domingo 2 de noviembre en un apartamento ubicado en la zona oeste de São Paulo.

Falleció la ‘Barbie humana’, famosa por sus múltiples cirugías estéticas
RELACIONADO

Falleció la ‘Barbie humana’, famosa por sus múltiples cirugías estéticas

De acuerdo con el reporte policial, el lugar donde fue hallado el cuerpo pertenece a Renato Campos Pinto de Vitto, un defensor público de 51 años. El funcionario reconoció ante las autoridades haber contratado los servicios íntimos de la influencer la misma noche en que ocurrió el deceso.

Según su versión, ambos consumieron sustancias ilícitas y, al notar que Bárbara había perdido el conocimiento, intentó reanimarla antes de solicitar ayuda a los servicios de emergencia.

El funcionario implicado en el caso

Tras conocerse la muerte de la influencer, la Defensoría Pública de São Paulo confirmó que Renato de Vitto solicitó un alejamiento temporal de sus funciones por motivos médicos. La institución comunicó que el funcionario permanece apartado de sus actividades mientras se desarrollan las investigaciones oficiales.

El caso, inicialmente registrado como “muerte súbita” en el 91º Distrito Policial (Ceasa), fue trasladado al 7º Distrito Policial (Lapa), donde continúa bajo investigación.

Las autoridades ordenaron exámenes necroscópicos y toxicológicos para determinar la causa exacta del fallecimiento. El cuerpo de la joven presentaba una lesión en el ojo izquierdo y marcas en la espalda, lo que ha llevado a las autoridades a mantener abierta la línea de indagación sobre una posible causa violenta.

¿Quién era Bárbara Jankavski, la 'Barbie Humana'?

Bárbara Jankavski había alcanzado notoriedad en redes sociales como @bonecadesumana, con más de 54 mil seguidores en Instagram y más de 300 mil en TikTok. Su contenido se centraba en transformaciones estéticas, sesiones fotográficas y temas relacionados con belleza y autoestima.

A lo largo de su vida, la joven había invertido alrededor de 50 mil euros —cerca de 300 mil reales brasileños— en más de 25 cirugías plásticas y procedimientos estéticos para parecerse a la icónica muñeca Barbie. Entre ellos, se incluían liposucción, rinoplastia, arqueamiento de cejas y rellenos faciales. Estas transformaciones la convirtieron en un fenómeno viral en Brasil y le otorgaron el sobrenombre de “Barbie Humana”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Rusia

Rusia y Estados Unidos dicen estar listos para iniciar pruebas nucleares si alguno rompe el tratado que las prohíbe

Venezuela

María Corina Machado habló de lo que pasará en Venezuela: Maduro empezó esta guerra y Trump la acabará

Rusia

Rusia condena a 13 años de prisión a colombianos acusados de combatir por Ucrania

Otras Noticias

Asesinatos en Bogotá

¿Qué pasará con Juan Carlos Suárez, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno?

Durante el segundo día de audiencia, la fiscal del caso describió con crudeza la forma en que fue atacado Jaime Esteban Moreno.

Fútbol Profesional Colombiano

Presidente de Santa Fe aterrizó los rumores sobre la posible llegada de César Farías

El dirigente del cuadro cardenal conversó con Deportes RCN y habló sobre la posible llegada del venezolano.

Artistas

Reconocido influencer reveló que ha enfrentado delicada situación médica en el último tiempo: este es su estado

Salario mínimo

Gobierno Nacional aterriza rumores sobre un posible aumento del salario mínimo de $1.800.000

Enfermedades

Estudio revela aumento de casos de infarto en jóvenes, ¿por qué?