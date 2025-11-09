CANAL RCN
Internacional

Quién es la esposa de Charlie Kirk y qué dijo tras el asesinato del activista conservador

Erika Kirk, ex Miss Arizona y viuda del fundador de Turning Point USA, se pronunció con un versículo bíblico que conmovió a miles en redes sociales.

Erika Kirk viuda de Charlie Kirk
FOTO: Erika Kirk - X

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
08:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El asesinato de Charlie Kirk, fundador de la organización conservadora Turning Point USA, ocurrido el 10 de septiembre en Utah Valley University, generó un fuerte impacto en la esfera política de Estados Unidos. Desde entonces, la atención también se ha centrado en su esposa, Erika Kirk, quien se convirtió en el rostro visible del duelo familiar.

Ofrecen millonaria recompensa para capturar al asesino de Charlie Kirk: ya hay pistas
RELACIONADO

Ofrecen millonaria recompensa para capturar al asesino de Charlie Kirk: ya hay pistas

A sus 36 años, madre de dos hijos y ex Miss Arizona, Erika Kirk ha dedicado su carrera a la difusión de valores cristianos y conservadores. Además de liderar una marca de ropa con enfoque religioso, actualmente cursa un doctorado en Estudios Bíblicos en Liberty University. Su vida pública ha estado estrechamente ligada a la de su esposo, con quien compartía una visión de familia marcada por la fe.

El mensaje de Erika Kirk tras el asesinato de su esposo

Luego del crimen que conmocionó a la comunidad política, Erika Kirk publicó en la red social X un versículo bíblico: “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones” (Salmo 46:1). El mensaje, compartido horas después del ataque, fue interpretado como una muestra de fortaleza espiritual en medio del dolor. Desde ese momento, no ha emitido más declaraciones públicas sobre el hecho.

Donald Trump condenó el asesinato de Charlie Kirk, activista y reconocido líder
RELACIONADO

Donald Trump condenó el asesinato de Charlie Kirk, activista y reconocido líder

La pareja, que se casó en 2021, era conocida por su participación activa en eventos políticos y religiosos. En diferentes escenarios, Erika definió a su esposo como “el amor de su vida” y “la cabeza espiritual de la familia”. Por su parte, Charlie Kirk solía aludir a su esposa y a sus hijos al hablar de su visión sobre el matrimonio y los valores conservadores, destacando la familia como pilar fundamental de la vida.

La historia de amor entre Charlie y Erika Kirk

La relación entre Charlie y Erika Kirk comenzó en 2018 y, según relataba el propio dirigente, supo “casi de inmediato” que ella sería su esposa tras una conversación durante una cena. En mayo pasado celebraron su cuarto aniversario de bodas, y Kirk lo definía como la mejor decisión de su vida después de haber aceptado a Jesús.

“Habló con mucha arrogancia y luego se arrodilló”: mensaje de Charlie Kirk a Petro en medio de tensiones con EE. UU.
RELACIONADO

“Habló con mucha arrogancia y luego se arrodilló”: mensaje de Charlie Kirk a Petro en medio de tensiones con EE. UU.

Graduada de Arizona State University y ganadora del certamen Miss Arizona USA en 2012, Erika Kirk mantuvo una participación activa en conferencias junto a su esposo, donde solían compartir mensajes sobre la importancia del matrimonio y la fe. Sin embargo, desde el asesinato, ha optado por resguardar la privacidad de su familia en Scottsdale, Arizona.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Ofrecen millonaria recompensa para capturar al asesino de Charlie Kirk: ya hay pistas

Estados Unidos

Atentado contra las Torres Gemelas: colombianos que murieron el 11 de septiembre de 2001

Venezuela

Venezuela activa operación militar de resistencia por acciones de EE. UU. en el Caribe

Otras Noticias

Vuelta a España

La Vuelta a España toma medidas drásticas para la llegada el domingo a Madrid

Ante las diferentes protestas propalestinas, la organización de la Vuelta ha determinado medidas urgentes.

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 11 de septiembre de 2025

¡Hubo un número importante de ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 11 de septiembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Universidad Nacional

Manifestante resultó herido al manipular explosivo en parqueadero de la Universidad Nacional

Miss Universe Colombia

"Mi participación es política": habló la mujer trans que representa a Bogotá en Miss Universe Colombia

Cuidado personal

¿Qué beneficios tiene el pilates, ejercicio que practica Cristiano Ronaldo?