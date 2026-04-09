¿Quién es Larry Devoe, nuevo fiscal general de Venezuela?

La Asamblea Nacional de Venezuela designó como fiscal general al abogado Larry Devoe, quien ya venía ejerciendo el cargo de manera provisional desde finales de febrero tras la salida de Tarek William Saab.

Antes de su designación definitiva, Devoe asumió funciones al frente del Ministerio Público mientras avanzaba el proceso parlamentario de recepción y evaluación de postulaciones.

La trayectoria de Larry Devoe

Devoe es abogado, cuenta con estudios de posgrado en derecho constitucional y en áreas relacionadas con democracia, derechos humanos y Estado de derecho. Además, tiene formación especializada en ciencias penales y criminalísticas.

A lo largo de su carrera, ha ocupado distintos cargos en la administración pública. Ha trabajado en la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y como asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores.

También ha integrado instancias como la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y el Consejo Nacional de Derechos Humanos, así como programas gubernamentales orientados a la convivencia y la paz.

En el ámbito internacional, ha representado al Estado venezolano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, participando en audiencias relacionadas con denuncias sobre la situación del país.

Designación en un contexto político y jurídico específico

El nombramiento de Devoe ocurre durante una etapa definida por la implementación de la Ley de Amnistía y por el restablecimiento de relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump.

Durante la presentación oficial, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, destacó la formación académica y experiencia técnica del funcionario.

Desde Provea, una oenegé defensora de derechos humanos, cuestionaron la designación de Devoe al considerarlo alguien cercano a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, poniendo en duda la independencia que requiere el cargo.