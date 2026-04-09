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Delcy Rodríguez salió de Venezuela: esto es lo que se sabe

Se confirmó la salida del país de la presidenta interina de Venezuela, tras las sanciones que le fueron retiradas y que la mantenían dentro del territorio nacional.

Delcy Rodríguez salió de Venezuela: esto es lo que se sabe
Foto: AFP

AFP

abril 09 de 2026
04:42 p. m.
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó este 9 de abril a la isla de Granada en su primer viaje internacional, tras la caída de Nicolás Maduro.

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Rodríguez llegó al aeropuerto Maurice Bishop en Saint George, capital de Granada, y fue recibida con honores por el canciller granadino, Joseph Andall, y el embajador de Granada en Venezuela, Hassan Hadeed.

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¿Por qué Delcy Rodríguez viajó a Granada?

La presidenta encargada de Venezuela se encuentra en el país insular, ubicado en el mar Caribe a unos 145 kilómetros de Venezuela, para llevar a cabo una agenda de trabajo intensa entre ambos países, según Venezolana de Televisión (VTV).

Momentos después, se informó de una reunión de trabajo ampliada entre Rodríguez y el primer ministro granadino, Dickon Mitchell, en la sede del Parlamento.

La mandataria voló junto con una comitiva integrada, entre otros, por el canciller Yván Gil y la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao.

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Delcy Rodríguez viajó tras la anulación de las sanciones de EE. UU.

Rodríguez asumió las riendas del país tras la captura del mandatario izquierdista Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Gobierna bajo fuertes presiones del presidente Donald Trump, que ha dicho estar a cargo de Venezuela y de la venta de su petróleo.

Su visita oficial se produce poco más de una semana después de que Estados Unidos levantara las sanciones en su contra, en un paso más en la normalización entre Washington y Caracas.

Maduro, que mandó entre 2013 hasta su espectacular captura en enero, estrechó durante su gobierno los lazos con el país insular, considerado un aliado de Venezuela en el Caribe.

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