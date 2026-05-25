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Momento en el que intentaron asesinar a Raúl Montes, quien fue el hombre de confianza de ‘La Gata’

Este hombre fue la mano derecha de Enilce López Romero, más conocida como ‘La Gata’.

Noticias RCN

mayo 25 de 2026
03:06 p. m.
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Este lunes 25 de mayo se presentó un hecho violento en el norte de Barranquilla. Durante la mañana, ocurrió un tiroteo protagonizado por cuatro hombres.

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Al parecer, los delincuentes pretendían asesinar a Raúl Antonio Montes, quien había sido el hombre de confianza de Enilce López Romero, conocida en el mundo delincuencial como alias La Gata.

Una persona resultó muerta tras el atentado

En medio del atentado, los escoltas de Montes reaccionaron a tiempo e impidieron que los sicarios lograran su cometido. Sin embargo, varios del esquema de seguridad resultaron heridos.

Horas después, falleció uno de ellos: Argenis Andrés Bonett Cardona. Paralelamente, las autoridades capturaron a tres de los responsables y se está en la búsqueda de otros que pudieron estar implicados.

Las cámaras grabaron el momento del ataque. En la reacción también participaron uniformados del Ejército y, al parecer, Montes se dirigía a la sede de su empresa.

¿Quién fue ‘La Gata’?

A finales de abril, Montes le concedió una entrevista a Semana en la que mencionó supuestos vínculos de senadores con el paramilitarismo.

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‘La Gata’ fue una reconocida empresaria del norte del país que terminó siendo protagonista en la delincuencia. Su patrimonio lo formó gracias a la venta de juegos de azar.

Sin embargo, tuvo vínculos con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo cual le permitió seguir amasando fortuna y obtener poder. Aunque la gente recuerda que apoyó fundaciones y proyectos comunitarios. La justicia la condenó a 37 años de prisión por el asesinato de un vigilante ocurrido en el 2000.

Así como Montes, el hijo de ‘La Gata’, Jorge Luis Alfonso López, había sido víctima de un atentado en mayo de 2024. Este hombre estaba cumpliendo una condena por otro asesinato y durante una cita médica, sicarios disfrazados de uniformados de la Sijin intentaron acabar con su vida.

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