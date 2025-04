¿Quién es y qué se sabe del cardenal convicto que quería ser papa?

A menos de una semana del inicio del cónclave que designará al nuevo jefe de la Iglesia católica, un escándalo que sacudió al Vaticano años atrás vuelve a ocupar los titulares.

Angelo Becciu, el cardenal italiano condenado por una millonaria malversación de fondos y despojado de sus privilegios por orden del papa Francisco, anunció su decisión de acatar el veto que le impide participar en la elección del próximo pontífice. Sin embargo, mantiene su título e influencia dentro de las estructuras eclesiásticas.

Con 76 años, Becciu fue una de las figuras de más alto rango en la Santa Sede, cercano colaborador del Papa y considerado en algún momento un posible sucesor.

Su reputación cayó estrepitosamente tras su involucramiento en una operación financiera opaca que terminó exponiendo graves irregularidades en el manejo del dinero del Vaticano, específicamente fondos provenientes del Óbolo de San Pedro.

Este martes 29 de abril, en un comunicado enviado por su abogado a la agencia AFP, Becciu anunció que no participará en el cónclave que inicia el 7 de mayo en la Capilla Sixtina.

La decisión, explicó, fue tomada en nombre del “bien de la Iglesia” y con el fin de “contribuir a la comunión y a la serenidad del cónclave”. Pese a esto, remarcó que seguirá sirviendo con “fidelidad y amor” a la institución eclesiástica.

Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como para contribuir a la comunión y a la serenidad del cónclave, he decidido obedecer como siempre lo he hecho.