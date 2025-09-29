¿Quiere migrar a Reino Unido? Gobierno limitaría aún más la obtención de permisos de residencia

El gobierno laborista del Reino Unido anunció modificaciones significativas en las condiciones para obtener un permiso de residencia permanente: a partir de ahora, los solicitantes no solo deberán contar con empleo y no tener antecedentes penales, sino también demostrar un nivel avanzado de inglés, haber cotizado a la seguridad social, no recibir ayudas públicas y realizar voluntariado a nivel local.

Los nuevos requisitos, presentados este lunes por la ministra del Interior, Shabana Mahmood, durante el congreso anual del Partido Laborista en Liverpool, marcan un giro en la política migratoria del país. Mahmood fue clara al respecto: “Debes ganarte el derecho a establecerte en este país para siempre”.

Este cambio se suma a otras medidas ya anunciadas por el gobierno de Keir Starmer, como la intención de duplicar el tiempo mínimo de residencia —de cinco a diez años— antes de poder solicitar el estatus permanente, así como elevar el nivel educativo exigido para acceder a un visado de trabajo.

Aunque estas decisiones se enmarcan en una estrategia general para reducir la inmigración, también responden a un contexto político cada vez más tenso. La extrema derecha, representada por el partido Reform UK de Nigel Farage, ha ganado fuerza en las encuestas y propone eliminar por completo el permiso de residencia permanente. Además, sugiere que todos los migrantes —incluso los ya regularizados— deban renovar sus visados cada cinco años.

Durante su intervención, Mahmood denunció el avance del “etnonacionalismo” y criticó las “falsas promesas” de Reform UK. “Hay que luchar por un Reino Unido más grande y no por una Inglaterra encogida”, sostuvo. Y también pidió no ignorar el descontento de ciertos sectores sociales: “Tenemos que comprender por qué algunos piensan que este país no funciona”.

El primer ministro Keir Starmer, por su parte, tachó las propuestas de Reform UK de “inmorales” y “racistas” en un discurso el día anterior, destacando la importancia de ofrecer una alternativa responsable pero firme frente al populismo de derecha.

El debate migratorio se intensifica mientras las cifras siguen en aumento. En 2024, más de 33.000 personas cruzaron el Canal de la Mancha en embarcaciones precarias, con 895 arribos en un solo día —el sábado pasado—, una cifra sin precedentes. Desde enero, al menos 27 migrantes han perdido la vida en esta peligrosa travesía.

Al mismo tiempo, el número de permisos de residencia permanente concedidos también ha aumentado: 163.000 personas lo obtuvieron el año pasado, lo que representa un 35% más que el año anterior.

Las cifras han generado críticas de organizaciones humanitarias. Más de 100 entidades, entre ellas Oxfam, Save The Children y Greenpeace, han exigido al gobierno que deje de convertir a los migrantes en “chivos expiatorios”.