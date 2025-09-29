CANAL RCN
Países que exigirán nuevo requisito para viajar a Europa a partir de octubre: este es el listado

Conozca el listado de países que implementarán este nuevo requisito.

septiembre 29 de 2025
01:10 p. m.
A partir del 12 de octubre de 2025, la experiencia de viajar a Europa cambiará radicalmente para millones de ciudadanos de terceros países, incluidos visitantes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y América Latina.

Se trata del nuevo requisito del Sistema de Entradas y Salidas (EES, por sus siglas en inglés), el cual es un sistema de control fronterizo digital que la Unión Europea está implementando para registrar las entradas y salidas de ciudadanos de países no pertenecientes a la UE en el espacio Schengen.

Ahora, los viajeros deberán proporcionar sus huellas dactilares y una fotografía facial en quioscos de autoservicio o ante los agentes de control fronterizo. El sistema almacenará electrónicamente los datos del pasaporte, la fecha y el lugar de entrada y salida, así como cualquier negativa de entrada.

Países que exigirán el nuevo requisito para viajar a Europa

El EES registrará automáticamente el tiempo que los viajeros permanecen en el espacio Schengen, para asegurarse de que no superen el límite de 90 días en un periodo de 180 días.

El requisito del Sistema de Entradas y Salidas (EES) se implementará en los 29 países que forman parte del espacio Schengen.

  • Alemania
  • Austria
  • Bélgica
  • Bulgaria
  • Croacia
  • Dinamarca
  • Eslovaquia
  • Eslovenia
  • España
  • Estonia
  • Finlandia
  • Francia
  • Grecia
  • Hungría
  • Italia
  • Letonia
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Malta
  • Países Bajos
  • Polonia
  • Portugal
  • República Checa
  • Rumania
  • Suecia
4 países no miembros de la UE, pero que pertenecen al espacio Schengen:

  • Islandia
  • Liechtenstein
  • Noruega
  • Suiza

Es importante tener en cuenta que el EES no se aplicará en Irlanda ni en Chipre, ya que no forman parte del espacio Schengen. En estos países se seguirán realizando controles manuales con el sellado de pasaportes.

¿Hasta cuándo irá ese cambio?

La implementación del EES se hará de forma progresiva desde octubre de 2025 hasta su plena operatividad, prevista para abril de 2026. Esto significa que los viajeros podrían encontrar procedimientos ligeramente distintos según el punto fronterizo por el que ingresen.

Es crucial no confundir el EES con el futuro ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), que será una autorización de viaje en línea y de pago, similar al ESTA de Estados Unidos, que se exigirá a los viajeros exentos de visado (como los ciudadanos estadounidenses o chilenos) antes de abordar el avión. Si bien el EES (registro en frontera) y el ETIAS (autorización previa) son sistemas complementarios, el EES es el primero en activarse.

