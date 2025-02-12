Candidato presidencial en Perú resultó ileso tras ataque armado: esto se sabe

Rafael Belaúnde, candidato a la presidencia en Perú, quedó ileso luego de ser víctima de un intento de sicariato en Cerro Azul, sur de Lima. Esto, en medio de una crítica situación de seguridad a nivel nacional.

El reporte oficial de la Policía indicó que Belaúnde se estaba movilizando en un carro, cuando fue atacado por sujetos armados. Se cree que dos personas dispararon entre ocho y 12 ocasiones.

Investigan a los dos sujetos armados

“Vivimos una época convulsa de mucha inseguridad ciudadana. Hay que dejar que la policía haga su trabajo”, declaró el candidato de 50 años, quien es líder del Partido Libertad Popular.

Las pocas lesiones que tuvo se dieron por las esquirlas del parabrisas. Tres de los disparos pudieron car con el vehículo, pero no dejaron víctimas mortales. Belaúnde aseguró que no ha recibido amenazas e indicó seguir en pie en sus aspiraciones.

El partido se pronunció y condenó el ataque: “Queremos dejarle en claro a los autores que este crimen que ¡No les tenemos miedo! Rafael y el partido seguirán enfrentándose a las mafias de todo tipo hasta hacerlas desaparecer”.

¿Quién es Rafael Belaúnde?

Lo ocurrido nos golpea como a cualquier familia peruana que enfrenta la inseguridad todos los días. Como organización, mantenemos la frente en alto. No normalizamos la violencia y no vamos a quedarnos callados ante estos ataques que diariamente afectan la vida de tantos peruanos.

Por su parte, el fundador de la colectividad, exministro Pedro Cateriano, habló con radio RPP: “Es un mal inicio de la campaña. Hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana”.

El candidato es nieto del expresidente Fernando Belaúnde, quien ejerció como presidente de Perú en dos periodos: 1963 a 1968 y 1980 a 1985. En las encuestas está en los últimos lugares, siendo superado por Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori.