Rafaella, la hermana de Neymar se llevó todas las miradas en el Carnaval de Río de Janeiro

El Carnaval de Río de Janeiro, es uno de los festivales más importantes del mundo en donde atrae millones de turistas. Este año contó con la belleza de Rafaella, la hermana de Neymar, quien hizo parte del desfile de Académicos do Salgueiro.

La brasileña se robó las miradas de los espectadores con una corona dorada imponente y con plumas, acompañada de un traje con un bikini rojo y con piedras brillantes que iban de acuerdo con los colores de la carroza del desfile.

"Estoy muy contenta de volver a vivir esta experiencia super especial que está desfilando por Salgueiro. Ingresé al Sambódromo de Sapucaí en el carro de la vieja guardia, escuché el canto de la multitud, los aplausos y la hermosa organización”, escribió Rafaella en sus redes sociales.

La fiesta en Río sigue con el carnaval que inició el pasado 17 de febrero y terminará el próximo domingo 25.

“Es un honor poder representar a esta increíble comunidad que sirve de ejemplo al mundo. No es fácil, ya que siempre requiere mucho esfuerzo, pero siempre vale la pena”, mencionó Santos en su cuenta de Instagram.

La hermana del futbolista casi se pierde el carnaval, ya que días anteriores se había mandado a realizar una liposucción.

“Estaba programada, así que hablé con el presidente de Salgueiro. Le avisé que no iba a poder llegar al ensayo, pero como amo a la agrupación, me recibió tan bien que le dije que me esforzaría y aquí estoy”, contó Rafaella.

Por otro lado, Neymar no pudo asistir al carnaval, ya que sufrió un esguince en su tobillo derecho, en el partido pasado por la liga de Francia en el triunfo 4-3 ante el Lille, en el que anotó un gol. Según un comunicado del PSG existe daño en los ligamentos y el jugador probablemente esté por fuera de las canchas alrededor de tres a cuatro semanas.