Millones de estadounidenses celebran este jueves 26 de noviembre el Día de Acción de Gracias, una de las fechas más importantes del calendario del país. Sin embargo, este año las reuniones familiares y los desplazamientos propios de la festividad están siendo afectados por una fuerte tormenta que golpea varias regiones.

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El fenómeno meteorológico ha provocado lluvias torrenciales, intensas ráfagas de viento, nevadas e inundaciones en zonas del este y centro de Estados Unidos. Las condiciones han complicado la movilidad por carretera y avión, además de causar interrupciones en el suministro de energía eléctrica.

¿Cuántas personas están sin electricidad y qué estados son los más afectados?

De acuerdo con el portal especializado PowerOutage, más de 840.000 hogares permanecen sin servicio de energía eléctrica en diferentes zonas del país.

Entre las regiones más afectadas se encuentran Pensilvania y Virginia, en el este, así como Misuri, en el centro, donde algunas localidades han registrado acumulaciones de nieve de hasta 30 centímetros.

La emergencia también generó preocupación en Maryland. Allí, la autoridad encargada del suministro de agua en una amplia zona urbana pidió a sus cerca de dos millones de usuarios reducir de inmediato el consumo de agua del grifo, ante los posibles efectos de los cortes eléctricos sobre la red.

¿Cómo afecta la tormenta los vuelos y las carreteras?

El temporal también alteró las operaciones aéreas durante una jornada en la que millones de personas viajan para reunirse con sus familiares.

Según el portal FlightAware, cerca de 400 vuelos fueron cancelados y casi 2.000 presentaban retrasos en Estados Unidos, principalmente en aeropuertos de la costa este.

Las dificultades también se extendieron a las carreteras. Las autoridades recomendaron evitar los viajes que no fueran indispensables y varios puentes importantes tuvieron que cerrar, entre ellos el Commodore Barry, cerca de Filadelfia, y el puente-túnel de la bahía de Chesapeake.

En Misuri, las autoridades de transporte reportaron numerosas vías cubiertas de nieve, lo que representa dificultades adicionales para quienes se movilizan por esa región.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió sobre la intensidad del fenómeno y señaló que los vientos podrían derribar ramas de árboles y líneas eléctricas.

¿Por qué aplazaron el tradicional desfile de Macy's en Nueva York?

Uno de los eventos más afectados por las condiciones climáticas fue el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias organizado por los grandes almacenes Macy's en Nueva York.

La actividad, reconocida por sus enormes globos inflables con figuras de personajes que recorren las calles de Manhattan, fue aplazada para el sábado debido a las condiciones meteorológicas.

La decisión representa un hecho excepcional en la historia del evento, que este año llega a su edición número 100. Aunque el desfile fue cancelado en tres ocasiones durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, 1943 y 1944, nunca antes había tenido que cambiar de fecha.