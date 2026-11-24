El gobierno de Venezuela divulgó por primera vez en varios años el monto de su deuda pública externa, que asciende a 237.544 millones de dólares, equivalente al 242% de su producto interno bruto (PIB), en un paso considerado clave para avanzar en una futura reestructuración de sus compromisos financieros internacionales.

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A través de un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, las autoridades reconocieron que la deuda se encuentra en una situación de incumplimiento prolongado y calificaron el nivel de endeudamiento como insostenible. Del total reportado, una parte significativa corresponde a bonos emitidos en mercados internacionales y a obligaciones derivadas de demandas por nacionalizaciones de empresas.

Transparencia financiera para recuperar la confianza

Según el Gobierno, las sanciones internacionales, la caída de los ingresos petroleros y años de desequilibrios macroeconómicos deterioraron significativamente las finanzas públicas del país.

La publicación de estas cifras responde también a los requerimientos de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que han insistido en la necesidad de contar con información económica completa y actualizada para evaluar la situación financiera de Venezuela.

El país permaneció prácticamente aislado de los mercados internacionales desde la imposición de sanciones estadounidenses en 2017. Sin embargo, este año la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, retomó contactos con organismos multilaterales e impulsó reformas en sectores como hidrocarburos, minería y electricidad para atraer inversión privada.

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Pese a estos avances, las autoridades reconocen que el acceso a financiamiento externo será determinante para reconstruir la economía y la infraestructura nacional.

China figura entre los principales acreedores

El documento oficial también destaca el peso de la deuda bilateral con otras naciones, especialmente con China, a la que Venezuela adeuda 16.866 millones de dólares.

Tras la captura de Nicolás Maduro en una operación de fuerzas estadounidenses en enero, el gobierno interino ha fortalecido su acercamiento a Washington y ha incluido el tema de la deuda dentro de las conversaciones bilaterales. Como parte de esta estrategia, contrató a la firma estadounidense Centerview Partners para asesorar la reestructuración de la deuda soberana y de la estatal petrolera PDVSA.

Las autoridades señalaron que desde el incumplimiento de pagos registrado en 2017 se han acumulado atrasos, intereses impagos y penalidades, mientras las restricciones al financiamiento externo han reducido el margen fiscal del Estado.

El Gobierno aseguró que trabaja en la normalización de las relaciones con los acreedores y en la reanudación de contactos con instituciones financieras internacionales. Advirtió que, de no concretarse estas medidas, el actual sobreendeudamiento continuará afectando las perspectivas de crecimiento económico y retrasando la recuperación del país.