Tras la captura de Nicolás Maduro a manos de fuerzas estadounidenses y en medio de las negociaciones entre el oficialismo y la oposición, el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia anunció el jueves 26 de noviembre que pondrá fin a más de dos años de exilio en España y volverá a Venezuela para, sumarse a la peregrinación de la Virgen de Coromoto.

Aunque no reveló detalles sobre su regreso, el dirigente opositor adelantó que estará en el país para participar del evento religioso, programado para el próximo 5 de diciembre en Guanare, estado Portuguesa, a unos 500 kilómetros de Caracas.

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"Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. ¿Qué mejor momento para regresar?", escribió en su cuenta de X, en la que expresó: "Después de tanto tiempo fuera de casa me conmueve pensar que volveré a estar con ustedes".

¿Qué ha cambiado desde que Edmundo González dejó Venezuela en septiembre de 2024?

El retorno de ambos referentes de la oposición ocurre en un escenario político marcado por la mesa de diálogo, auspiciada por Washington, que fue instalada en agosto para brindar un espacio de negociación a un sector opositor y el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Estas conversaciones buscan sentar las bases de una transición democrática, en la que la oposición insiste en reformar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia.

La Venezuela a la que planea regresar Edmundo González contrasta con la de julio de 2024, cuando compitió en las elecciones presidenciales, en reemplazo de Machado, que fue inhabilitada para competir.

El CNE proclamó la victoria de Maduro sin publicar los resultados; lo que generó múltiples denuncias de fraude a las que el regimen respondió con represión, obligando a González Urrutia y a otros opositores a exiliarse en el exterior.