Él era Regio Clown, el colombiano asesinado junto a B-King en México

¿Quién era Regio Clown, el artista que fue asesinado en México junto a B King?

septiembre 22 de 2025
04:38 p. m.
La trágica noticia de la muerte de los artistas colombianos Byron Sánchez (B King) y Jorge Herrera, conocido artísticamente como Regio Clown conmocionaron al mundo del entretenimiento.

Luego de días de incertidumbre tras su desaparición en México, las autoridades confirmaron el peor de los desenlaces.

La figura de Regio Clown, un DJ y productor con una visión artística única pasó de ser un enigma a un lamentable recuerdo.

¿Quién era Regio Clown, artista asesinado con B-King?

Jorge Luis Herrera Lemus era un hombre de 35 años originario del Valle del Cauca, era el nombre real detrás del alias artístico de Regio Clown.

En el mundo de la música, se destacaba por su trabajo como DJ y productor, buscando siempre crear "experiencias sensoriales únicas" y mezclando lo que él llamaba "energía cruda". Además, se le conocía como empresario y "coach" de temas de energía, lo que le daba un perfil multifacético.

El último rastro de Regio Clown y B-King en México

El último rastro de ambos artistas se tuvo el 16 de septiembre en la Ciudad de México.

Según el mánager de B King, los dos salieron de un gimnasio en la zona de Polanco y tenían planeado un almuerzo con unas personas que, aparentemente, eran conocidas de Herrera. Este encuentro, que inicialmente parecía ser una simple reunión, se convirtió en el último momento en que fueron vistos con vida.

Las investigaciones tomaron un giro macabro cuando, según reportes de medios mexicanos, los cuerpos de ambos artistas fueron encontrados desmembrados.

El hallazgo, en el Estado de México, incluía un mensaje que vincularía el crimen con una facción narcotraficante de la familia Michoacana.

El caso, que incluso generó una petición de ayuda del presidente colombiano Gustavo Petro a su homóloga Claudia Sheinbaum, ha dejado un vacío en la escena musical conmocionando al país.

