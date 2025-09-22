Se reveló cuál fue el último mensaje que envió B-King por WhatsApp antes de desaparecer en México

Bayron Sánchez, el artista colombiano que es conocido como B-King en la industria musical, se encuentra desaparecido desde el pasado 16 de septiembre de 2025.

El cantante estuvo presente en un concierto en la Ciudad de México y, posteriormente, siguió en ese país.

Sin embargo, el martes 16 de septiembre dijo que saldría al gimnasio y, junto a su amigo Regio Clown, desapareció en la zona de Polanco.

Es así como el caso ya está bajo la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México y en las últimas horas se han revelado nuevos detalles del caso.

Esto debido a que Juan Camilo Gallego, su mánager, habló con un medio nacional radial y reveló el último mensaje que B-King envió por WhatsApp. ¿Cuál fue?

Este fue el último mensaje que B-King envió por WhatsApp antes de su desaparición

Juan Camilo Gallego, en el diálogo con el medio nacional radial, aseguró que Carolina Londoño, la mejor amiga de B-King, fue la última persona que habló con él antes de la desaparición.

De acuerdo con su testimonio, él le contó a su confidente que se encontraba bien y que tenía que contarle algo.

Pero, posteriormente, B-King salió hacia el gimnasio y se perdió todo tipo de rastro y comunicación.

¿Qué fue lo último que el mánager de B-King supo de él durante la estadía en México?

Durante el fin de semana, Juan Camilo Gallego también rompió el silencio en sus redes sociales y dejó claro que la última vez que vieron a B-King fue en Polanco, en Ciudad de México.

"La pasada semana llegamos a México con B-King, veníamos a un concierto de nuestro amigo Regio, cantamos tres canciones y nos fue bien", comenzó diciendo Juan Camilo Gallego.

"Y el día martes B-King salió al gimnasio, en Polanco, y después no regresó ni él ni Regio. Pido ayuda a todas las autoridades mexicanas y colombianas para que nos ayuden a esclarecer los hechos y puedan aparecer pronto y regresar a casa con bien", añadió.