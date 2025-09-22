CANAL RCN
Tendencias

Vidente reveló el oscuro motivo detrás de la desaparición de B-King

Vidente ofreció una versión escalofriante de lo que le pasó a B King. ¿Qué dijo?

Vidente ofreció una versión escalofriante de lo que le pasó a B King. ¿Qué dijo?
Foto: IG B-King

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
02:42 p. m.
La incertidumbre crece en el mundo del entretenimiento tras la misteriosa desaparición de B King en territorio mexicano.

La ausencia del artista desató una ola de especulaciones y una reconocida vidente ofreció una perspectiva escalofriante, sugiriendo que la estrella de la música fue víctima de una traición orquestada.

Esta revelación arroja una sombra oscura sobre las circunstancias que rodean el caso.

¿Qué le pasó a B King, según vidente?

En medio de la angustia de sus familiares y seguidores, una vidente conocida como Alexandra hizo impactantes afirmaciones sobre lo que, según sus visiones, le ocurrió a B King.

Según la vidente, el artista no está perdido, sino que cayó en un engaño premeditado.

"Él cayó en una trampa de un negocio que le plantearon", declaró Alexandra, señalando que la situación estaría ligada a "alguna banda". Estas visiones, que describen al cantante "en la oscuridad", encendieron las alarmas y reorientado la conversación hacia un posible móvil criminal.

Él andaba en negocios, no muy claros para mí, con muchísimo respeto, hay que decir la verdad. El muchacho no estaba en el camino que debía estar, y fue a México con un planteamiento prácticamente engañado. Le ofrecieron un negocio y capaz hizo el negocio, y capaz les convenía silenciarlo. Ya venía desde hace tiempo como las lavadoras, al buen entendedor, pocas palabras y utilizando lo que es el talco blanco, no puedo hablar de otra manera.

Vidente habló sobre Marcela Reyes

La vidente enfatizó que la expareja del cantante, Marcela Reyes, no tendría ninguna implicación en su desaparición.

En cambio, insinuó que la trágica situación se derivaría de "negocios, no muy claros" en los que el artista se habría involucrado, incluso utilizando una jerga críptica para referirse a la presunta vinculación con sustancias ilícitas.

Además, sugirió que B King habría viajado a México con un propósito específico, que culminó en un acuerdo fallido.

Alexandra concluyó con un sombrío presagio, aludiendo a un destino trágico. Su testimonio, si bien no es una prueba concluyente causó revuelo en las redes sociales.

