El estremecedor relato del único sobreviviente del vuelo de Air India

El cielo sobre Ahmedabad se oscureció con el humo y el pánico este 12 de junio de 2025. Un avión Boeing 787-8 Dreamliner de Air India, con 242 personas a bordo, se estrelló minutos después de despegar rumbo al aeropuerto de Gatwick, dejando una escena de devastación.

Más de 200 cuerpos han sido recuperados entre los escombros de lo que alguna vez fueron edificios y la aeronave.

Sin embargo, en medio de esta tragedia abrumadora, la policía india confirmó un milagro: Vishwash Kumar Ramesh, un ciudadano británico, logró sobrevivir al impacto. Su escalofriante relato salió a la luz desde la cama de un hospital, ofreciendo una perspectiva única de los momentos previos y posteriores al infierno.

La escena en Ahmedabad, horas después del siniestro, sigue siendo sorprendente. Reporteros de la BBC describieron un panorama de ruinas, bomberos combatiendo y equipos de rescate corriendo desesperadamente en busca de vida entre los restos.

Pero la voz de Vishwash Kumar Ramesh, sentado en el asiento 11A de aquel fatídico vuelo, arrojó luz sobre la pesadilla desde dentro.

En declaraciones citadas por medios locales, Ramesh relató los segundos que cambiaron su vida para siempre.

"Treinta segundos después del despegue, se escuchó un fuerte ruido y el avión se estrelló. Todo sucedió muy rápido", testificó.

Su testimonio subrayó la velocidad y la brutalidad del evento, un estruendo repentino seguido por la destrucción masiva.

El Boeing 787-8 Dreamliner había despegado a las 13:38 hora local, llevando consigo a 169 ciudadanos indios, 53 británicos (incluido Ramesh), un canadiense y siete portugueses, además de 11 niños.

Los habitantes de Ahmedabad también confirmaron haber oído un "gran estruendo" antes de ver una "capa de humo espeso" elevarse al cielo.

El horror de Vishwash Kumar Ramesh no terminó con el impacto inicial. Su relato a Hindustan Times es estremecedor:

Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Estaba asustado. Me levanté y corrí. Había trozos del avión a mi alrededor. Alguien me agarró y me metió en una ambulancia y me llevó al hospital, dijo Ramesh al diario Hindustan Times.