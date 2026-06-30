"Si me sacas de acá, te invito a comer": Moisés, niño que sobrevivió tres días bajo escombros en Venezuela

La tragedia que enfrenta Venezuela también deja historias de esperanza. Una de ellas es la de Moisés, un niño de 11 años que fue rescatado con vida después de permanecer atrapado durante tres días bajo los escombros en La Guaira. El operativo fue liderado por el equipo colombiano de rescate Colombia Usar, cuyos integrantes relataron cómo fueron las seis horas de trabajo que permitieron encontrar al menor y ponerlo a salvo.

Según contaron los rescatistas, la operación comenzó cuando habitantes del sector alertaron sobre posibles personas con vida entre los edificios colapsados. A partir de ese momento realizaron verificaciones utilizando ayudas tecnológicas, caninos especializados y procedimientos de escucha para intentar ubicar sobrevivientes. Fue entonces cuando escucharon la voz de Moisés respondiendo desde el interior de los escombros.

¿Cómo encontraron con vida a Moisés bajo los escombros?

Durante la entrevista, los integrantes del equipo colombiano recordaron algunas de las palabras que el niño les dijo mientras permanecía atrapado. "Por favor, ayúdame. Si tú me sacas de acá, te puedo gastar algo de comer. Si tú me sacas de acá, te juro que te voy a llevar a comer algo en mi ciudad", relató uno de los rescatistas al recordar el momento del contacto con el menor.

El grupo explicó que Moisés se encontraba aproximadamente a tres metros bajo tierra, en un lugar identificado como un "espacio vital", condición que permitió que siguiera con vida después de 72 horas. Durante el procedimiento, los rescatistas mantuvieron comunicación permanente con él para darle confianza. "Vamos a moverte mucho, pero no te vamos a marcar", le dijeron mientras avanzaban en la extracción. También recordaron que el niño les pedía: "Alístame ropa, alístame ropa que estoy desnudo".

¿Qué ocurrió después del rescate de Moisés?

Tras ser extraído con vida, Moisés fue evacuado y trasladado a un hospital de campaña, donde recibió atención médica y pudo reencontrarse con su padre.

De acuerdo con la información conocida, su madre y su hermana fallecieron como consecuencia de la tragedia. Mientras tanto, el equipo de Colombia Usar continúa participando en las labores de rescate en Venezuela.