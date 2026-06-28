Rescatista colombiano salva a niño en Venezuela tras doble terremoto que deja más de 1.400 muertos

El capitán Alberto José Hernández, líder adjunto del equipo élite USAR COL-1 de Colombia, narró la difícil labor que adelantan los rescatistas en medio de la tragedia que dejó más de 1.400 muertos tras los dos terremotos ocurridos el pasado miércoles 24 de junio.

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Durante una entrevista con Noticias RCN, Hernández describió el momento en que debió comunicarle a una familia que no había sobrevivientes en un edificio colapsado.

“Trabajamos con la esperanza de encontrar personas con vida, pero no es fácil enfrentarse al sufrimiento de las familias. Eso rompe el corazón”, expresó.

Tecnología y esperanza en medio de los escombros

El capitán explicó que las operaciones combinan búsqueda física, canina y tecnológica, con equipos como fibroscopios, sensores de movimiento y escáneres capaces de detectar pulsaciones cardíacas. Gracias a estos procedimientos, el equipo logró rescatar con vida a un menor de 11 años, aunque sus dos familiares fallecieron.

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“Ese niño ya está en buenas manos, consciente y orientado. Afortunadamente sus traumas son manejables y podrá rehacer su vida”, señaló Hernández, destacando que cada hallazgo de vida es un triunfo en medio del desastre.

La ventana crítica de las 72 horas

El oficial recordó que la llamada “ventana de rescate” suele ser de 72 horas, pero subrayó que las operaciones continúan incluso después de ese tiempo. “Estamos ya sobre las 96 horas y seguimos. Vamos edificio por edificio hasta confirmar que no hay señales de vida”, afirmó.

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“Este terremoto fue muy potente y aun edificios técnicamente aceptables colapsaron. Debemos estar preparados para atender emergencias, pero también para prevenirlas”, agregó Hernández, quien insistió en que la tragedia evidencia la necesidad de cumplir las normas de sismorresistencia en la región