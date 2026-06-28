CANAL RCN
Internacional

Rescatista colombiano salva a niño en Venezuela tras doble terremoto que deja más de 1.400 muertos

El oficial subrayó que las operaciones continúan incluso después de ese tiempo.

Fotos: AFP y Noticias RCN

Noticias RCN

junio 28 de 2026
08:13 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El capitán Alberto José Hernández, líder adjunto del equipo élite USAR COL-1 de Colombia, narró la difícil labor que adelantan los rescatistas en medio de la tragedia que dejó más de 1.400 muertos tras los dos terremotos ocurridos el pasado miércoles 24 de junio.

Papa León XIV expresa solidaridad con Venezuela tras los terremotos
RELACIONADO

Papa León XIV expresa solidaridad con Venezuela tras los terremotos

Durante una entrevista con Noticias RCN, Hernández describió el momento en que debió comunicarle a una familia que no había sobrevivientes en un edificio colapsado.

“Trabajamos con la esperanza de encontrar personas con vida, pero no es fácil enfrentarse al sufrimiento de las familias. Eso rompe el corazón”, expresó.

Buscan a santandereana tras sismos en Venezuela: su hijo fue el único niño que sobrevivió en el edificio
RELACIONADO

Buscan a santandereana tras sismos en Venezuela: su hijo fue el único niño que sobrevivió en el edificio

Tecnología y esperanza en medio de los escombros

El capitán explicó que las operaciones combinan búsqueda física, canina y tecnológica, con equipos como fibroscopios, sensores de movimiento y escáneres capaces de detectar pulsaciones cardíacas. Gracias a estos procedimientos, el equipo logró rescatar con vida a un menor de 11 años, aunque sus dos familiares fallecieron.

Cancillería confirma cuántos ciudadanos colombianos han muerto por doblete sísmico en Venezuela
RELACIONADO

Cancillería confirma cuántos ciudadanos colombianos han muerto por doblete sísmico en Venezuela

“Ese niño ya está en buenas manos, consciente y orientado. Afortunadamente sus traumas son manejables y podrá rehacer su vida”, señaló Hernández, destacando que cada hallazgo de vida es un triunfo en medio del desastre.

La ventana crítica de las 72 horas

El oficial recordó que la llamada “ventana de rescate” suele ser de 72 horas, pero subrayó que las operaciones continúan incluso después de ese tiempo. “Estamos ya sobre las 96 horas y seguimos. Vamos edificio por edificio hasta confirmar que no hay señales de vida”, afirmó.

Venezolanos pasan la noche en las calles por el temor a réplicas
RELACIONADO

Venezolanos pasan la noche en las calles por el temor a réplicas

“Este terremoto fue muy potente y aun edificios técnicamente aceptables colapsaron. Debemos estar preparados para atender emergencias, pero también para prevenirlas”, agregó Hernández, quien insistió en que la tragedia evidencia la necesidad de cumplir las normas de sismorresistencia en la región

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Papa León XIV expresa solidaridad con Venezuela tras los terremotos

Perú

Autoridades establecen una fecha límite para dar a conocer el próximo presidente de Perú

Venezuela

Venezolanos pasan la noche en las calles por el temor a réplicas

Otras Noticias

Selección Colombia

OFICIAL: así quedaron los imperdibles cruces de dieciseisavos del Mundial 2026

¡Ya todo está listo en la Copa del Mundo para el inicio de los 'mata-mata'!

Finanzas personales

¿Cuánto le cuesta a Colombia la informalidad en el servicio doméstico? El 82% trabaja sin protección social

Según los últimos datos del DANE, el 82% de las más de 680.000 personas que se dedican a esta labor trabaja sin acceso a seguridad social.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: domingo 28 de junio de 2026

Feminicidio

Presunto feminicida de Natalia Villalba ya está en Bogotá

Terremoto

¿Qué hacer antes, durante y después de un terremoto, según la UNICEF?