El sismo más fuerte de Colombia está en el top 10 de los terremotos de mayor magnitud en la historia

El doblete sísmico ocurrido la tarde del miércoles, 24 de junio, generó una alerta en la región y disparó el interés sobre este fenómeno que, según el último reporte de las autoridades venezolanas, deja 920 personas fallecidas, 3.360 heridas y cerca de 50.000 desaparecidos, según plataformas ciudadanas.

Sismos de tal magnitud (7,1 y 7,5) no se registraban en el país caribeño desde el terremoto de San Narciso de 1900, que habría alcanzado una magnitud estimada entre los 7,6 y 8,0.

El movimiento generado por ambos sismos, que ocurrieron con menos de un minuto de diferencia, se registró en gran parte de Venezuela e, incluso, ciudades de Colombia.

Venezuela y Colombia son especialmente susceptibles a sismos:

Venezuela es susceptible a este tipo de fenómenos al encontrarse sobre el punto de encuentro de las placas tectónicas Caribe y Suramericana y el panorama es igual de complejo en Colombia, donde suelen entrar en contacto las placas tectónicas Nazca, Caribe y Suramericana; lo que ha desencadenado grandes movimientos, como el de Tumaco en 1979 o Chocó en 1991.

Sin embargo, ninguno ha sido tan fuerte en la historia de Colombia como el del 31 de enero de 1906, en la Costa Pacífica. Entonces, un terremoto de magnitud 8,8 sacudió el país a las 10:36 de la mañana.

El movimiento fue tan potente que llegó a sentirse en Bogotá y en Manta, Ecuador. Además, desencadenó un tsunami con olas que alcanzaron los cinco metros de altura, cubriendo poblados enteros y arrasando con todo lo que encontraron a su camino.

¿Qué otros detalles se conocen sobre el sismo de 1906 en Colombia?

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), “playas pertenecientes a los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Salahonda), Mosquera, Olaya Herrera (Bocas de Satinga), La Tola, El Charco, Santa Bárbara (Iscuandé), Guapi y Timbiquí quedaron sumergidas por las olas y muchas personas murieron ahogadas en ellas”.

Ese mismo día ocurrieron dos sismos premonitorios, a las 7:00 y a las 9:00 de la mañana. Sin embargo, el protagonista de la jornada ocurriría horas más tarde y, testigos de la época afirman que seguían registrándose replicas dos meses más tarde.

Aunque no existe un registro oficial, se cree que 600 personas perdieron la vida en medio de la emergencia generada por este fenómeno que, 120 años más tarde, sigue estando en el top 10 de los terremotos de mayor magnitud de la historia.