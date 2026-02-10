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Rocío San Miguel fue absuelta del presunto plan para atentar contra Nicolás Maduro

La activista de derechos humanos en Venezuela fue acusada en 2024 de un complot para asesinar a Maduro, un caso llamado ‘brazalete blanco’.

Rocío San Miguel fue absuelta del presunto plan para atentar contra Nicolás Maduro
Foto: AFP

Yhonay Díaz

octubre 02 de 2026
10:12 a. m.
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La abogada y activista de derechos humanos Rocío San Miguel recibió una sentencia absolutoria que la declara libre de responsabilidad penal por los cargos de terrorismo, conspiración, traición y asociación para delinquir que enfrentaba en Venezuela.

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El tribunal ha dictado sentencia absolutoria, declarándome libre de responsabilidad penal respecto de los cargos formulados en mi contra.

Así fue como San Miguel anunció en su cuenta de X la decisión del proceso.

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¿De qué culparon a Rocío San Miguel para estar en la cárcel?

La experta en temas militares fue arrestada bajo acusaciones de participar en una supuesta conspiración para asesinar al entonces presidente Nicolás Maduro, cargos que su defensa negó categóricamente desde el inicio.

Tras su captura, agentes de Contrainteligencia Militar allanaron su residencia y confiscaron un iPad y mapas antiguos de zonas de seguridad que San Miguel utilizaba cuando impartía clases en institutos militares, materiales que posteriormente fueron empleados como evidencia en su contra.

En enero de 2026, San Miguel salió de prisión con medidas cautelares como parte de un programa de excarcelaciones impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro en un operativo militar estadounidense.

Inmediatamente fue trasladada al aeropuerto para viajar a España, donde permaneció hasta mayo, cuando retornó voluntariamente a Venezuela para continuar con el proceso judicial.

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Absuelven también al esposo de Rocío San Miguel

Junto a San Miguel, fueron absueltos su exesposo, el coronel retirado Alejandro José González, y otros dos acusados. Sin embargo, el Ministerio Público informó que 10 personas implicadas en el caso denominado ‘brazalete blanco’ recibieron condenas "luego de que se acreditara plenamente su participación en los hechos", según declaró el fiscal Larry Devoe en X.

El predecesor de Devoe, Tarek William Saab, emitió más de 30 órdenes de arresto durante 2024 relacionadas con esta causa. Las autoridades venezolanas aseguran haber excarcelado a más de 1.000 personas desde enero, aunque muchos continúan enfrentando procesos judiciales y con restricciones a su libertad.

"Hoy recibo esta decisión con gratitud, pero también pensando en quienes todavía esperan justicia", afirmó San Miguel, quien expresó su preocupación por las condenas emitidas contra otros acusados.

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