"No puede usar la 10 porque no nació en Argentina": polémica frase de periodista argentino sobre jugador de la selección

El pasado 30 de septiembre, la Selección Argentina jugó un partido amistoso vs. Bolivia como parte de la fecha FIFA correspondiente al mes de octubre; el sábado 3 de octubre volverá a saltar al campo de juego cuando enfrente a Burkina Faso y el martes 6 de octubre jugará en el estadio Monumental de River ante Benín en lo que será el último partido y despedida del astro argentino, Lionel Messi.

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El encuentro disputado ante la selección boliviana terminaría con victoria 'albiceleste' por 4-0 con goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, 'Cuti' Romero y José López. Justamente, uno de los goleadores de la noche, Nicolás Paz, fue una de las figuras del encuentro con un gol y una asistencia, y algunos ya han empezado a afirmar que sobre él recaería la responsabilidad de ocupar el puesto que deja libre Lionel Messi, o por lo menos, hacerse cargo del legendario #10.

"No puede usar la 10 porque no nació en Argentina": periodista argentino sobre Nico Paz

Durante un programa periodístico de debate en Argentina, se dio una acalorada discusión entre el periodista Diego Fucks y los demás miembros del equipo cuando se mencionó la posibilidad de que la camiseta 10 que dejaría vacante Lionel Messi podría ser usada por el joven Nico Paz: "Para mí no, porque no nació en Argentina" expresó el periodista ante la sorpresa de todos sus compañeros y generando un fuerte debate entre todos, ya que consideran que ese no es un impedimento para que use ese número y lo más importante es la calidad que tiene con la pelota.

Nicolás Paz, promesa del fútbol argentino de 22 años que juega en el Como de Italia, nació en Santa Cruz de Tenerife en España, pero juega para la Selección Argentina ya que cuenta con la doble nacionalidad y nunca actuó con la selección española; su padre, Pablo Paz, fue jugador de la 'albiceleste' y consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996.

Números de Nico Paz en 2026

Paz, que tuvo sus inicios en el Real Madrid, fue cedido al Como en 2024 y fue en la temporada 2025/2026 cuando explotó como jugador y pudo demostrar su calidad, registrando un total de 35 partidos jugados con 13 goles y 6 asistencias, logrando la histórica clasificación del club a la fase de liga de la UEFA Champions League.

En la presente temporada, ya fue protagonista en la máxima competición europea dando dos asistencias en la victoria 4-1 sobre el RB Leipzig y suma un gol y una asistencia en la Serie A de Italia luego de 5 partidos jugados.