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BTS llega a Colombia: miles de fans se reúnen en el Campín

Claudia Jaramillo, periodista y seguidora de BTS, reportó desde las filas de espera que algunos asistentes llegaron desde las doce de la noche para asegurar su ingreso.

Noticias RCN

octubre 02 de 2026
12:49 p. m.
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Miles de seguidores de BTS, conocidos como ARMY, llegaron desde tempranas horas al estadio El Campín de Bogotá para presenciar el esperado concierto de la banda surcoreana, que forma parte de su gira mundial Arirang.

BTS llega a Colombia: así se preparan las fans

La convocatoria evidencia el alcance del fenómeno del K-pop en América Latina, donde el grupo ha consolidado una base de fans que trasciende edades y fronteras.

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Claudia Jaramillo, periodista y seguidora de BTS, reportó desde las filas de espera que algunos asistentes llegaron "desde las doce de la noche" para asegurar su ingreso.

Sobre el fenómeno global de BTS, Jaramillo explicó: "BTS nos salvó la vida en un momento de la vida donde alguna tenía depresión, donde alguna estaba pasando por un momento difícil y las canciones de BTS nos salvaron la vida".

Adicionalmente, destacó la campaña Love Yourself de 2019, realizada en colaboración con la UNESCO para prevenir el suicidio, y recordó que el grupo ha hablado dos veces en la ONU.

El término ARMY, que según Jaramillo significa “jóvenes hermosas que están por el mundo” representa a más de 160 millones de seguidores globalmente, presentes en numerosos países.

Según información, el mayor número de fans está entre los 45 y los 80 años. Entre mujeres periodistas, mamás, papás, abogadas, corredoras de bolsa, ejecutivas y demás.

Así fue como BTS llegó a Colombia

La periodista atribuyó el éxito en Colombia al trabajo de ARMY Colombia, que durante 10 años promovió la música del grupo: “BTS no hubiera venido a Colombia si en el live que se hizo en Latinoamérica para cada país no se hubieran conectado 75.000”.

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Finalmente, aseguró que “las letras, la coreografía, la estética y además los genes orientales nos gustan mucho a los occidentales", pero enfatizó que el mensaje trasciende lo superficial: "El mensaje va con un mundo mejor, con un mundo de respeto, con la gente que hace filas, con la gente que respeta a sus mayores".

La gira Arirang tiene un significado especial, pues toma su nombre de una canción ancestral coreana que "viajó en 1896 con siete jóvenes coreanos que escaparon de una dictadura" y llegaron a Estados Unidos, donde fue registrada por primera vez.

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