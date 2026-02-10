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ELN ha perpetrado 13 ataques con drones explosivos en tres días en Chocó

La ofensiva del grupo armado suma 33 lanzamientos de artefactos explosivos contra municipios que aún se recuperan de la crisis por el terremoto.

Yhonay Díaz

octubre 02 de 2026
12:43 p. m.
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Chocó enfrenta una nueva crisis humanitaria tras registrar 13 ataques con drones por parte del ELN en los últimos tres días, situación que agrava la emergencia generada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Los municipios de Nóvita, Condoto y Río Iró han sido los más afectados por esta ofensiva que ha dejado al menos un policía herido y a la población en situación de confinamiento.

Jenny Rivas, secretaria del Interior y Gobierno de Chocó, indicó estos ataques en tan solo 72 horas:

Son unos ataques a la población civil, teniendo en cuenta que las estaciones de Policía están las cabeceras municipales de los centros poblados.

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13 ataques explosivos del ELN en 72 horas en Chocó

En la zona se realizó un consejo de seguridad para coordinar la respuesta a los ataques simultáneos del ELN:

En estos últimos tres días hemos tenido 13 ataques con drones por parte del ELN, que en total suman 33 lanzamientos de artefactos explosivos.

Rivas señaló que en el municipio de Nóvita fue impactada una vivienda durante uno de estos lanzamientos. Las casas que ya habían resultado afectadas por el sismo del 10 de agosto sufrieron daños por las explosiones.

El gobierno departamental y los municipios afectados decidieron aunar esfuerzos para "fortalecer las capacidades, fortalecer la infraestructura en estas estaciones de policía y también poder adquirir equipos de contramedida".

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Cronología de los crueles ataques en Chocó

La cronología de los ataques registra que el martes 29 de septiembre ocurrieron cuatro cargas explosivas en Condoto, el miércoles 30 se presentó un atentado en Nóvita, y el jueves continuaron los ataques en Río Iró.

En el municipio de Nóvita se decretó toque de queda, lo que genera confinamiento en los habitantes.

Tenemos a la población confinada porque igualmente les da temor salir de sus viviendas, salir a sus lugares de trabajo.

La secretaria reconoció que existe una vulnerabilidad tecnológica del Estado frente a los grupos armados: "Esa tecnología que están utilizando los grupos al margen de la ley, pues nos dejan bastante provocados porque es una tecnología que además es cambiante".

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