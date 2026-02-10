Elecciones presidenciales en Brasil: ¿qué está en juego? Amazonía, mapa geopolítico, seguridad y más

Brasil celebrará este domingo 4 de octubre unas elecciones presidenciales que podrían redefinir el equilibrio político de América Latina.

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Los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, que busca la reelección, y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien aspira a llegar por primera vez a la Presidencia en medio de una elección que definiría el futuro de la seguridad, la economía, la Amazonía y la política exterior.

Según explicó el internacionalista Carlos Enrique Arévalo Narváez, profesor de la Universidad de La Sabana, la importancia de estos comicios trasciende las fronteras brasileñas debido al peso político y económico del país.

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A su juicio, Brasil es una de las principales potencias de la región y un eventual triunfo de Bolsonaro podría acercar al gigante sudamericano al bloque de países más alineados con Estados Unidos, fortaleciendo la influencia de Washington en América Latina.

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Arévalo señaló que, independientemente del vencedor, varios aspectos de la relación bilateral con Colombia se mantendrían estables, especialmente en materia comercial. Recordó que Brasil exporta al país cerca del doble de lo que Colombia vende al mercado brasileño, por lo que la balanza comercial seguiría siendo favorable para esa nación.

Sin embargo, advirtió que podrían registrarse diferencias significativas en asuntos ambientales, migratorios y de seguridad. El analista destacó que los acuerdos suscritos en marzo de 2026 sobre la Amazonía seguirían siendo relevantes, aunque las políticas relacionadas con la lucha contra las drogas y la cooperación en seguridad serían "muy distintas" dependiendo de quién llegue al Palacio de Planalto.

El papel de Estados Unidos y la relación con Venezuela

El académico sostuvo que estas elecciones podrían marcar un cambio en el rumbo político de América Latina. Explicó que Brasil ha servido históricamente como un "contrapeso" a la influencia estadounidense gracias a su peso económico, su pertenencia al bloque BRICS y su capacidad de liderazgo regional.

En ese contexto, consideró que el presidente estadounidense Donald Trump desempeña un papel relevante al respaldar posiciones afines en la región. Según Arévalo, una victoria de Bolsonaro podría fortalecer políticamente a Trump al mostrar una mayor alineación de gobiernos latinoamericanos con la política exterior de Estados Unidos.

Respecto a Venezuela, el experto afirmó que un eventual gobierno de Bolsonaro mantendría una relación más cercana a Washington, lo que haría que los vínculos entre Brasil y Caracas estuvieran más influenciados por las decisiones de la administración estadounidense.

En contraste, una continuidad de Lula permitiría una postura más autónoma frente a Estados Unidos y una dinámica distinta en el manejo de las relaciones regionales.

Para el profesor Arévalo, la elección del 4 de octubre será una cita electoral clave no solo para Brasil, sino para toda América Latina, debido a sus posibles efectos sobre las alianzas políticas, la cooperación regional y la relación con actores globales como China, Rusia y Estados Unidos.