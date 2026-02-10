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Fuerte temblor en Venezuela hoy, 2 de octubre: sismo de magnitud 5,3 sacudió la costa

Fuerte temblor de magnitud 5,3 se registró en la costa norte de Venezuela este 2 de octubre. Vea dónde fue el epicentro y el reporte del SGC.

Fuerte temblor en Venezuela hoy, 2 de octubre: sismo de magnitud 5,3 sacudió la costa
Foto: SGC

Noticias RCN

octubre 02 de 2026
12:13 p. m.
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Un fuerte temblor se registró este viernes 2 de octubre de 2026 en la costa norte de Venezuela, movimiento que fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El evento alcanzó una magnitud de 5,3 y, debido a su poca profundidad, pudo ser percibido en zonas cercanas al epicentro.

Temblor de magnitud 5,3 sacudió la costa norte de Venezuela

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 11:31:37 a. m., hora local, y tuvo una magnitud de 5,3.

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Uno de los datos relevantes del evento es que fue catalogado como superficial, debido a que su profundidad fue menor a 30 kilómetros. El epicentro fue localizado en la costa norte de Venezuela, según la información divulgada por la autoridad sismológica.

Los sismos superficiales pueden llegar a sentirse con mayor intensidad en las poblaciones próximas al epicentro, debido a que la energía liberada tiene que recorrer una menor distancia hasta alcanzar la superficie.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre daños de consideración o personas afectadas como consecuencia del movimiento. Las autoridades mantienen la vigilancia ante cualquier novedad relacionada con el evento.

¿Qué hacer durante un temblor?

Ante un sismo, las autoridades recomiendan conservar la calma y ubicarse en un lugar seguro. También es importante mantenerse alejado de ventanas, vidrios, elementos colgantes u objetos que puedan caer durante el movimiento.

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Una vez termine el temblor, se aconseja revisar las condiciones de la vivienda o edificación antes de permanecer en ella y seguir únicamente información de organismos oficiales.

El Servicio Geológico Colombiano dispone, además, de la herramienta “Sismo Sentido”, mediante la cual los ciudadanos pueden reportar dónde percibieron un movimiento y sus posibles efectos. Estos datos permiten evaluar la intensidad con la que fue sentido un sismo en diferentes lugares.

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