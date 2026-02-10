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Salud y Bienestar

SIC ratifica multa de más de $558 millones contra el Hospital Universitario de Santander por sobrecostos en medicamentos

Entre los casos detectados, la entidad destacó que Lantus, utilizado para tratar la diabetes, registró un exceso del 234,98% frente al precio regulado.

Foto: HUS

Noticias RCN

octubre 02 de 2026
12:53 p. m.
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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dejó en firme una sanción por $558.793.344 contra la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, tras resolver un recurso de apelación presentado por la entidad.

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La decisión se produjo luego de comprobar incumplimientos al régimen de control directo de precios de medicamentos establecido por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM).

Según la investigación, el hospital comercializó 37 medicamentos por encima de los precios máximos regulados definidos en la Circular 13 de 2022, situación que derivó en la sanción económica ratificada por la autoridad.

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Hallan excesos en medicamentos para diversas patologías

La SIC informó que entre los productos con sobrecostos se encuentran medicamentos utilizados para el tratamiento de diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, epilepsia, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), artritis, infecciones bacterianas graves y trastornos de salud mental, así como fármacos empleados en la atención del parto y de recién nacidos prematuros.

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Entre los casos detectados, la entidad destacó que Lantus, utilizado para tratar la diabetes, registró un exceso del 234,98% frente al precio regulado; mientras que Curosurf, empleado para atender dificultades respiratorias en recién nacidos prematuros, presentó un sobrecosto del 196%. También se identificaron incrementos en medicamentos como Clenox, Propess, Octostim y Prostin.

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SIC advierte sobre protección de recursos de la salud

La Superintendencia reiteró que el cumplimiento de los precios máximos de los medicamentos es una herramienta fundamental para proteger los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y evitar que se trasladen sobrecostos derivados del incumplimiento de la regulación vigente.

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