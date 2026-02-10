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Le ponen freno a la autorretención especial de renta: así cambia la regla para contribuyentes

Una decisión del Consejo de Estado establece un nuevo criterio para la aplicación de la autorretención especial de renta

Le ponen freno a la autorretención especial de renta: así cambia la regla para contribuyentes
Foto: Freepik

Yhonay Díaz

octubre 02 de 2026
11:17 a. m.
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El Consejo de Estado estableció un nuevo criterio sobre la aplicación de la autorretención especial de renta y abre la puerta a cambios en la forma como determinados contribuyentes calculan esta obligación tributaria.

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El pronunciamiento está relacionado con la aplicación de los montos mínimos establecidos para la retención en la fuente y parte de una discusión sobre si estos límites también deben tenerse en cuenta al momento de determinar la autorretención especial de renta.

El debate llegó a la jurisdicción contencioso-administrativa a partir de una tesis defendida por los abogados Jonathan Gutiérrez y Katherin Díaz Velilla, que fue acogida por el alto tribunal.

La pregunta central era si debía practicarse autorretención especial de renta sobre un pago cuyo valor no alcanzara el monto mínimo previsto para practicar retención en la fuente.

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El cambio de la regla de autorretención para contribuyentes

Durante años, la DIAN sostuvo que la autorretención debía aplicarse sobre el 100% de cada pago, incluso cuando las operaciones fueran inferiores a los montos mínimos establecidos para la retención en la fuente.

La posición que llegó ante el Consejo de Estado planteó una interpretación diferente. Si las normas establecen que la autorretención se calcula utilizando las mismas bases de la retención en la fuente, la tesis defendida consideraba que también debían observarse los montos mínimos que determinan cuándo procede dicha retención.

El criterio adoptado por el alto tribunal establece que cuando un pago no supera el monto mínimo para practicar retención en la fuente, no habría lugar a practicar la autorretención especial de renta.

De esta manera, el valor individual de cada operación adquiere relevancia al momento de determinar si corresponde efectuar la autorretención.

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¿A quiénes puede interesar el nuevo criterio?

El pronunciamiento puede tener especial importancia para actividades económicas que manejan diariamente un alto número de transacciones por valores relativamente pequeños.

Entre los sectores mencionados se encuentran restaurantes, hoteles, estaciones de servicio y establecimientos de comercio, negocios en los que el volumen de operaciones puede hacer especialmente relevante la aplicación de este criterio.

El cambio implica que una empresa no tendría que asumir automáticamente que cada pago genera una autorretención especial de renta. Para determinar la obligación deberán considerarse el monto de la operación y las reglas correspondientes a la retención en la fuente.

Esto puede llevar a las compañías a revisar los procedimientos utilizados para liquidar y registrar estas obligaciones, particularmente aquellas que procesan miles de pagos de bajo valor.

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Un precedente para revisar las obligaciones tributarias

La decisión del Consejo de Estado representa un cambio frente a la interpretación que se venía aplicando y puede convertirse en un referente para contribuyentes y asesores al analizar la autorretención especial de renta.

Para los abogados que defendieron la tesis, el fallo reconoce que las reglas relacionadas con las bases y los montos mínimos de la retención en la fuente también deben ser consideradas al estudiar la aplicación de la autorretención especial.

Sin embargo, el alcance concreto de la decisión dependerá del contenido integral de la sentencia y de las circunstancias particulares de cada contribuyente.

Las empresas deberán analizar cómo el nuevo criterio puede incidir en sus procesos de liquidación y cumplimiento tributario. En particular, será necesario revisar de manera individual los posibles efectos sobre periodos anteriores y obligaciones que ya hayan sido determinadas, de acuerdo con las circunstancias específicas de cada caso.

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