Súper fenómeno del Niño en América Latina: CAF destinará inicialmente USD 1.000 millones para emergencias

Ante este alarmante pronóstico científico, el banco de desarrollo CAF anunció un histórico fondo de 1.000 millones de dólares para proteger a la región. Conozca cómo esta inyección económica busca mitigar sequías, inundaciones y un duro golpe al bolsillo.

¿Qué es el 'súper Niño' y por qué amenaza a América Latina en 2026?

Según los expertos, las proyecciones meteorológicas sugieren que el fenómeno de El Niño previsto para el bienio 2026-2027 tiene el potencial de ser el más fuerte de los últimos 100 años. Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, advirtió sobre la gravedad de este evento que amenaza de manera directa los medios de vida de millones de personas y comunidades que ya enfrentan condiciones difíciles.

Su impacto será profundamente heterogéneo. Dependiendo de la zona geográfica, los países enfrentarán condiciones climáticas extremas que oscilarán entre sequías severas y altas temperaturas, hasta precipitaciones desproporcionadas y devastadoras inundaciones.

El impacto económico: Pérdidas en el PIB y aumento de la pobreza

Las consecuencias de este fenómeno natural van mucho más allá de los cambios meteorológicos, golpeando fuertemente la economía de los ciudadanos y la estabilidad de las naciones. Los pronósticos de los especialistas indican que el "súper Niño" puede frenar significativamente el crecimiento económico de la región debido a las cuantiosas pérdidas en sectores vitales como la agricultura, la ganadería y la pesca.

Además, se anticipan daños significativos a la infraestructura de los países, menores niveles de productividad, interrupciones graves en las cadenas de suministro y, en consecuencia, un aumento generalizado en los precios de los bienes de consumo. En cifras concretas, este desastre climático podría ocasionar pérdidas equivalentes al 2% del Producto Interno Bruto (PIB) regional. Aún más alarmante es el costo humano: el fenómeno podría empujar a la pobreza a cerca de 4,8 millones de personas adicionales en el continente.

Plan de acción de CAF: 1.000 millones de dólares para emergencias climáticas

Frente a la inminencia de esta crisis, CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) ha decidido actuar de forma anticipada. La entidad multilateral destinará un fondo inicial de 1.000 millones de dólares con el objetivo principal de apoyar a las poblaciones más vulnerables mediante la preparación y atención de las emergencias derivadas del fenómeno.

Esta ambiciosa respuesta no se limitará únicamente al desembolso de financiamiento. El plan integral del CAF incluye el diseño de un "libro blanco" sobre las mejores prácticas para la atención de emergencias frente a desastres naturales. Asimismo, la organización implementará un esquema de asistencia técnica colaborando estrechamente con gobiernos locales y nacionales, bancos de desarrollo y otros actores estratégicos para fortalecer la capacidad de respuesta de los territorios afectados.

Cumbre de ministros en Panamá: La estrategia regional para 2027

Para consolidar estos esfuerzos y blindar la institucionalidad fiscal, se llevará a cabo un evento sin precedentes. Como parte de la respuesta preventiva, el Foro CAF América Latina y el Caribe, programado para los días 27 y 28 de enero de 2027 en Panamá, acogerá la primera Reunión de Ministros de Economía de la región dedicada exclusivamente a este desafío.

Este encuentro de alto nivel estará enfocado en la gestión financiera de los riesgos naturales. Allí se abordarán los desafíos asociados al "súper Niño" y se fomentará el intercambio de mejores prácticas entre los países para preparar y atender las emergencias, complementando así el músculo financiero con el conocimiento técnico necesario para salvar vidas y proteger las economías locales.