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Saab presentó el primer avión Gripen F en Suecia: ¿Así serán los que llegarán a Colombia?

El año pasado, se conocieron los detalles del acuerdo del Gobierno colombiano con la empresa sueca.

Presentación avión Gripen F de Saab en Brasil.
Presentación avión Gripen F de Saab en Brasil. Foto: Saab.

Nicolás Martínez Sánchez

junio 03 de 2026
01:41 p. m.
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El pasado 14 de noviembre de 2025, el Gobierno colombiano cerró el millonario acuerdo con la empresa sueca Saab para la compra de aeronaves militares. Esto se dio tras varios meses de incertidumbre.

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Una de las necesidades de la fuerza pública en los últimos años ha sido la renovación de la flota aérea. Los aviones Kfir, con más de tres décadas sirviéndole al país, ya han alcanzado su vida útil.

¿En cuánto se cerró el negocio? Estos son los detalles

Con la llegada del gobierno Petro, se escucharon tres ofertas: la de Saab, la francesa y la de Estados Unidos.

Francia ofreció los modelos Dassault Rafale y Estados Unidos dispuso de los F-16. Tras una serie de estudios, incluyendo la relación costo/beneficio, el Gobierno se inclinó por la opción sueca.

El negocio se cerró con la adquisición de 17 aviones Gripen: 15 modelo E y dos modelo F. El precio fue de 16.5 millones de pesos y se coordinó el cronograma para los próximos siete años.

¿Qué características tiene el Gripen F?

Durante ese tiempo, se efectuará el pago para que los primeros aviones arriben al país en 2028 y la flota quede completada en 2032. Cabe indicar que el negocio incluyó estrategias en otros sectores, como mejoras en la capacitación y en salud.

Pues bien, hace pocas horas, Saab presentó el primer Gripen F que le dispondrá a Brasil, otro país con el que logró un negocio clave en 2013. El anuncio del modelo se dio en las instalaciones de la compañía en Linköping, Suecia.

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Este modelo es una variante del E, pero fortalece sus capacidades y va de la mano con la demanda actual. Por eso, cuenta con sensores y arquitecturas modernas, aparte de brindarles más garantías y herramientas a los pilotos.

Otro aspecto importante es la eficacia operativa que tendrá, especialmente en aquellos espacios calificados como alto riesgo.

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